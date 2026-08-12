В Юрмале за миллион евро полностью перестроили популярный Hesburger у аквапарка

"На протяжении многих лет этот ресторан Hesburger был популярным местом встреч жителей и гостей Юрмалы - не только во время посещения города, но и расположенного рядом аквапарка. Нужно отметить, что это одна из самых масштабных реноваций наших ресторанов - здание было полностью перестроено, что позволило существенно улучшить условия как для клиентов, так и для сотрудников. Планируется, что в ресторане будут работать 15 человек", - рассказала директор по коммуникациям и международному маркетингу Hesburger Иева Салмела.