В Юрмале за миллион евро полностью перестроили популярный Hesburger у аквапарка
Инвестировав 1 миллион евро, крупнейшая в Финляндии и странах Балтии сеть бургерных Hesburger обновила ресторан в Юрмале по адресу ул. Виестура, 21. В ходе реновации была проведена масштабная перестройка здания, обновлены инженерные коммуникации и интерьер. В обновленном ресторане будут работать 15 сотрудников.
Во время реконструкции ресторана Hesburger в Юрмале здание было полностью перестроено, обновлен фасад, а также заменены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. В помещениях для клиентов и сотрудников обновили интерьер и установили новую мебель. Кроме того, появились цифровые кассы самообслуживания и новое оборудование для приготовления мороженого.
"На протяжении многих лет этот ресторан Hesburger был популярным местом встреч жителей и гостей Юрмалы - не только во время посещения города, но и расположенного рядом аквапарка. Нужно отметить, что это одна из самых масштабных реноваций наших ресторанов - здание было полностью перестроено, что позволило существенно улучшить условия как для клиентов, так и для сотрудников. Планируется, что в ресторане будут работать 15 человек", - рассказала директор по коммуникациям и международному маркетингу Hesburger Иева Салмела.
Ресторан возобновил работу 12 августа. В дальнейшем он будет работать на двух этажах общей площадью более 217 квадратных метров. В зале предусмотрено 44 посадочных места.
В обновленном ресторане доступен полный ассортимент блюд и напитков Hesburger, в том числе молочные коктейли с мороженым.
С понедельника по четверг, а также по воскресеньям ресторан будет работать с 8:00 до 22:00. По пятницам и субботам - с 8:00 до 23:00. Зал для посетителей ежедневно будет открываться с 9:00.