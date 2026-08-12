Жителей Латвии предупредили о том, что в скором времени их ждет ценовой шок
На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не почувствуют подорожания в повседневных расходах сразу, однако спустя несколько месяцев оно сильнее всего отразится на стоимости жилья и коммунальных услуг. Это отмечает в своем комментарии главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Ормуз закрыт - все плохо
Эталонная цена природного газа на бирже TTF сейчас приблизилась к самому высокому уровню этого года. За пять торговых дней она выросла на 14%, за последний месяц — на 24%, а с начала года — на 83%.
Расчеты банка Citadele показывают, что в Латвии ценовой шок станет ощутим позднее, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньше: рост цены газа на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%.
Главной причиной нынешнего роста цен на газ является конфликт в Иране, который начался 27 февраля и после относительной деэскалации возобновился в июле. Ормузский пролив, через который обычно транспортируется около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), по-прежнему фактически закрыт, а экспортные мощности Катара сейчас являются главным ограничивающим фактором для поставок.
Пургайлис поясняет, что рост цен обусловлен не только связанными с войной рисками. Газовые хранилища Европейского союза сейчас заполнены лишь примерно на 60%, тогда как обычный для этого периода показатель составляет около 80%, а установленная Еврокомиссией цель — 90%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня, а до окончания сезона их заполнения остается менее трех месяцев. Поэтому рост цен ускорился, а не замедлился.
Цены готовы к росту
Расчеты Citadele показывают, что цены, формирующиеся на свободном рынке, реагируют на подорожание газа незамедлительно. Цены на электроэнергию, газ, твердое топливо и теплоэнергию, на энергию в целом, административно регулируемые цены на энергию, а также цены на промышленные товары и транспорт начинают меняться уже в том же месяце, когда дорожает газ. В свою очередь, в ценах, определяемых тарифной системой, влияние проявляется позднее.
В общей инфляции влияние роста цен на газ становится заметным через три месяца, в ценах на продукты питания — через четыре месяца, в расходах на жилье и коммунальные услуги — через пять месяцев, в базовой инфляции — через восемь месяцев, а в стоимости услуг и ресторанов — через десять месяцев, отмечают в банке.
По кошельку ударят коммунальные услуги
Пургайлис поясняет, что в большинстве категорий потребительской корзины рост цен сравнительно невелик. При подорожании газа на 10% цены на электроэнергию, газ, твердое топливо и теплоэнергию увеличиваются на 2,3%, административно регулируемые цены на энергию — на 2,3%, цены на энергию в целом — на 1,8%, а расходы на жилье и коммунальные услуги — на 1,4%.
Среднее влияние наблюдается в ценах на промышленные товары, которые повышаются на 0,8%, товары в целом — на 0,7%, переработанные продукты питания — на 0,6%, продукты питания — на 0,6%, транспорт — на 0,6%.
Меньше всего рост цен на газ влияет на стоимость ресторанов и услуг размещения — она увеличивается на 0,4%. Услуги дорожают на 0,2%, а базовая инфляция повышается на 0,2%. Пургайлис подчеркивает, что в большинстве категорий потребительской корзины изменение цен невелико — основная часть общего эффекта приходится на подорожание коммунальных услуг.
Пока есть время
«В целом влияние более высоких цен на газ дойдет до латвийских домохозяйств позднее, чем в соседних странах, однако его масштаб не будет меньше. Основная часть подорожания в повседневных расходах проявится в период с четвертого по десятый месяц», — отмечает Пургайлис.
По его словам, у такой задержки есть и определенное преимущество: у домохозяйств и предприятий будет больше времени, чтобы подготовиться к увеличению расходов на коммунальные услуги и продукты питания.
Ранее Otkrito.lv писал, почему жители Латвии так сильно страдают от колебаний мировых цен на энергоресурсы.