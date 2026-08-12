Жителей Латвии предупредили о том, что в скором времени их ждет ценовой шок

Пургайлис поясняет, что рост цен обусловлен не только связанными с войной рисками. Газовые хранилища Европейского союза сейчас заполнены лишь примерно на 60%, тогда как обычный для этого периода показатель составляет около 80%, а установленная Еврокомиссией цель — 90%. Европе приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ в условиях, когда заполнение хранилищ существенно отстает от обычного уровня, а до окончания сезона их заполнения остается менее трех месяцев. Поэтому рост цен ускорился, а не замедлился.