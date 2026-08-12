ВИДЕО, ФОТО: Латвия готовится к солнечному затмению - за специальными очками выстроились длинные очереди
В Риге уже с утра чувствуется приближение необычного астрономического события. У одного из специализированных магазинов образовалась очередь из людей, которые хотят успеть купить защитные очки для наблюдения за солнечным затмением. И интерес понятен - вечером 12 августа Луна закроет в Риге около 84% диаметра Солнца, а само светило будет уходить за горизонт в виде тонкого яркого серпа.
Otkrito уже сообщал, что сегодня произойдет полное солнечное затмение. Полную фазу увидят лишь жители и туристы в относительно узкой полосе, проходящей через север России, Гренландию, Исландию, Атлантический океан, Испанию и небольшой участок Португалии. В большей части Европы, в том числе в Латвии, затмение будет частичным.
В Риге интерес к событию заметен уже за несколько часов до его начала. Перед входом в специализированный магазин выстроилась очередь. Люди ждут возможности купить специальные очки, через которые вечером можно будет безопасно наблюдать за Солнцем.
В данном случае ажиотаж трудно назвать преувеличенным. Латвийское астрономическое общество называет сегодняшнее затмение самым впечатляющим солнечным затмением, наблюдаемым в Латвии за последние 15 лет.
Во сколько начнется затмение в Риге
В Риге первые изменения станут заметны в 20:06. Постепенно Луна будет закрывать все большую часть солнечного диска. Максимальная фаза наступит в 20:57. В этот момент будет закрыто примерно 84% диаметра Солнца.
После максимума Солнце уже очень быстро приблизится к горизонту. Примерно в 21:11-21:12 частично закрытое Солнце зайдет. Таким образом, в Риге все наблюдение продлится около часа, но самая впечатляющая часть придется на последние 15-20 минут перед закатом.
Особенность этого затмения именно в том, что оно совпадает с закатом. Латвийское астрономическое общество прогнозирует, что около максимальной фазы Солнце будет выглядеть как очень узкий серп с направленными вниз "рогами".
Куда смотреть
Искать затмение высоко в небе не придется. Наоборот - это как раз тот случай, когда главным препятствием могут стать обычные деревья, дома или соседний холм.
Солнце будет садиться примерно в направлении 299 градусов - на северо-западе. Поэтому астрономы советуют заранее выбирать место, где в этом направлении максимально открыт горизонт.
В Риге лучше всего подойдут места, откуда хорошо виден закат:
- морское побережье;
- берег Даугавы или другого крупного водоема;
- открытые поля и большие пустые пространства;
- высокие смотровые точки;
- крыши и верхние этажи зданий, если доступ туда разрешен и безопасен.
Латвийское астрономическое общество отдельно отмечает, что для наблюдения подойдет практически любое место, откуда хорошо виден закат - берег моря, реки или озера, возвышенность или открытая местность. Организованных публичных наблюдений в Латвии на сегодняшний вечер не планируется.
Для жителей Риги особенно привлекательными могут оказаться западная и северо-западная части города - Болдерая, Даугавгрива, Вакарбулли и другие места с открытым горизонтом. Главное преимущество здесь дает не сам район, а отсутствие зданий и деревьев в направлении заходящего Солнца.
На западе Латвии условия будут лучше, чем на востоке
Затмение будет видно по всей Латвии, однако условия заметно отличаются. Причина проста - событие происходит настолько поздно вечером, что в восточной части страны Солнце успеет зайти практически одновременно с максимальной фазой или даже немного раньше.
Например, по расчетам Латвийского астрономического общества:
- в Риге максимум ожидается в 20:57, закат - примерно в 21:12;
- в Вентспилсе максимум будет в 20:58, а Солнце зайдет лишь около 21:24;
- в Лиепае максимум наступит в 20:59, закат - около 21:22;
- в Резекне максимум ожидается в 20:57 и практически совпадет с закатом;
- в Даугавпилсе максимум наступит около 20:58, примерно тогда же зайдет Солнце;
- в Дагде расчетный закат произойдет даже раньше максимальной фазы.
Поэтому наиболее выигрышное положение сегодня у жителей западной части страны. Там после максимальной фазы останется еще около 20 минут до заката, тогда как на востоке последние стадии могут полностью скрыться за горизонтом.
Погода пока дает Риге шанс
Еще один фактор, который невозможно контролировать, - облака. По актуальному прогнозу, днем в Риге ожидается преимущественно ясная погода. Около 20:00 прогноз также обещает преимущественно ясное небо. Однако к 21:00 облачность может увеличиться, появляется и вероятность дождя. Поэтому судьба самых эффектных минут затмения во многом будет зависеть от того, где именно окажутся облака к моменту максимальной фазы. Именно из-за низкого положения Солнца даже небольшая полоса облаков у горизонта может полностью закрыть зрелище, тогда как остальное небо при этом будет выглядеть практически ясным.
Обычные солнечные очки категорически не подходят
Очереди за специальными очками имеют вполне рациональное объяснение. Смотреть на частично закрытое Солнце невооруженным глазом небезопасно.
В Латвии полной фазы сегодня не будет вообще. Это означает, что безопасного момента, когда можно снять защитные очки и смотреть прямо на Солнце, здесь не наступит.
NASA предупреждает, что во время частичного солнечного затмения необходимо постоянно использовать специальные средства защиты глаз. Обычные солнцезащитные очки, независимо от того, насколько темными они кажутся, для этого не подходят.
Для прямого наблюдения предназначены специальные очки или фильтры для солнечных затмений, соответствующие международному стандарту ISO 12312-2. Такие фильтры пропускают лишь очень небольшую часть солнечного излучения.
Также нельзя использовать в качестве замены компакт-диски, фотопленку, закопченное стекло или случайные затемненные материалы. Латвийское астрономическое общество предупреждает, что обычные солнечные очки и материалы с неизвестными фильтрующими свойствами не обеспечивают необходимой защиты.
Через бинокль или телефон смотреть еще опаснее
Нельзя смотреть на Солнце через бинокль, телескоп, подзорную трубу или объектив фотоаппарата без специального солнечного фильтра, установленного непосредственно перед объективом.
Оптика концентрирует солнечные лучи, поэтому повреждение глаза может произойти очень быстро. Более того, NASA предупреждает, что нельзя просто надеть очки для затмения и после этого посмотреть через бинокль или телескоп - концентрированный свет способен повредить сам фильтр. Для таких приборов необходим специальный солнечный фильтр, установленный перед оптикой.
С камерой телефона ситуация несколько иная из-за маленького объектива, но долго направлять камеру непосредственно на Солнце тоже не стоит. Для серьезной съемки солнечного диска используется подходящий солнечный фильтр.
Что делать, если специальных очков достать не удалось
NASA рекомендует метод непрямой проекции. Самый простой вариант - сделать небольшое отверстие в листе плотной бумаги или картона и направить его на Солнце так, чтобы свет проходил через отверстие и падал на другую поверхность.
На белом листе появится маленькое изображение Солнца. Во время затмения вместо обычного круглого пятна можно будет увидеть его постепенно меняющуюся форму. При этом смотреть нужно на проекцию, а не через отверстие на Солнце.
Похожий эффект могут создать даже листья деревьев. Небольшие промежутки между ними работают как множество маленьких камер-обскур, и во время затмения на земле могут появиться десятки световых серпов.
Латвийские астрономы также называют проекцию изображения Солнца одним из наиболее безопасных методов наблюдения.
Почему сегодняшнее событие действительно особенное
Частичные солнечные затмения в Латвии случаются не раз в жизни. По данным Латвийского астрономического общества, их можно наблюдать примерно раз в два-шесть лет. Предыдущее было видно 25 марта 2025 года, но тогда Луна закрыла лишь около пятой части диаметра Солнца. Сегодня масштаб будет совершенно другим - около четырех пятых.
А вот с полными солнечными затмениями ситуация совсем иная. Последний раз полное солнечное затмение можно было наблюдать непосредственно с территории Латвии в 1954 году. Следующее ожидается только в 2142 году. До этого, 21 июня 2039 года, в Латвии можно будет увидеть другое редкое явление - кольцеобразное солнечное затмение.