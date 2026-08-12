ВИДЕО, ФОТО: Латвия готовится к солнечному затмению - за специальными очками выстроились длинные очереди

Еще один фактор, который невозможно контролировать, - облака. По актуальному прогнозу, днем в Риге ожидается преимущественно ясная погода. Около 20:00 прогноз также обещает преимущественно ясное небо. Однако к 21:00 облачность может увеличиться, появляется и вероятность дождя. Поэтому судьба самых эффектных минут затмения во многом будет зависеть от того, где именно окажутся облака к моменту максимальной фазы. Именно из-за низкого положения Солнца даже небольшая полоса облаков у горизонта может полностью закрыть зрелище, тогда как остальное небо при этом будет выглядеть практически ясным.