Время защищать наши ценности: премьер-министры двух европейских стран выступили с важным заявлением

Это не первый раз, когда Мелони и Фредериксен объединяют усилия в вопросах миграционной политики. В 2025 году Италия и Дания направили письмо в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Впоследствии это привело к принятию Кишиневской декларации, которую поддержали все 46 государств - членов Совета Европы.