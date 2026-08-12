Время защищать наши ценности: премьер-министры двух европейских стран выступили с важным заявлением
Итальянская и датская премьер-министры Джорджа Мелони и Метте Фредериксен выступили с совместным призывом защищать христианское культурное наследие Европы. Они также заявили, что мигранты должны уважать европейские ценности и интегрироваться в европейское общество.
В совместном заявлении, которое оба премьер-министра одновременно опубликовали в понедельник в своих социальных сетях на итальянском и датском языках, Мелони и Фредериксен изложили политическое видение, которое, по их словам, должно преодолеть идеологические и географические границы.
"Мы знаем, что многих людей озадачивает наше партнерство. Одна из нас руководит крупной страной на юге, другая - небольшой страной на севере. Но нас объединяет желание заботиться о Европе", - говорится в заявлении.
Мелони и Фредериксен подчеркнули, что обе признают христианское культурное наследие Европы и хотят его защищать.
"Мы ожидаем, что люди, которые приезжают в наши страны и хотят сделать Европу своим домом, будут уважать европейские ценности и не станут навязывать нам образ жизни, которого мы не хотим", - заявили премьер-министры.
По их словам, именно такой подход позволит защитить Европу, ее общие ценности и европейский образ жизни.
Это не первый раз, когда Мелони и Фредериксен объединяют усилия в вопросах миграционной политики. В 2025 году Италия и Дания направили письмо в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Впоследствии это привело к принятию Кишиневской декларации, которую поддержали все 46 государств - членов Совета Европы.
"Вместе мы изменили баланс в вопросе иностранных преступников. Поэтому теперь будет депортировано больше людей", - говорится в совместном заявлении двух премьер-министров.