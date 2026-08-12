Хотели больше латвийской музыки, а может получиться наоборот: радиостанции критикуют новую идею
Инициатива Министерства культуры ввести для радиостанций обязательную квоту в 30% музыки, созданной в Латвии, может привести к результату, противоположному задуманному, - ослабить специализированные латвийские музыкальные станции, уменьшить разнообразие местной музыки в эфире и фактически побудить станции, на которых сейчас звучит исключительно музыка латвийских исполнителей, заполнять до 70% эфира зарубежной музыкой, заявляет EHR Mediju grupa.
По мнению EHR Mediju grupa, единая квота для всех коммерческих радиостанций не учитывает различия между форматами радио и принципы конкуренции. Если всем станциям независимо от их аудитории и формата установить одинаковую долю латвийской музыки, она будет искусственно распределена по всему рынку. При этом снизится уникальность тех станций, которые специализируются именно на местной музыке.
В EHR Mediju grupa считают парадоксальным, что регулирование, призванное защищать латвийскую музыку, сильнее всего может ударить именно по тем станциям, которые уже сейчас ставят ее чаще остальных. Если для всех будет введена квота в 30%, специализированная станция, где сегодня звучит 100% созданной в Латвии музыки, в условиях конкуренции может столкнуться с давлением и начать становиться похожей на остальные, добавляя в эфир зарубежные хиты. В крайнем случае требование о 30% местной музыки может фактически означать, что до 70% эфира такой станции займут иностранные композиции.
Одна квота для совершенно разных форматов радио
EHR Mediju grupa подчеркивает, что радиорынок состоит из разных форматов - у каждой станции своя аудитория, музыкальная ниша и ожидания слушателей. Поэтому единая обязательная пропорция для всех может привести к тому, что созданную в Латвии музыку начнут административно включать даже в те форматы, куда она органично не вписывается. Одновременно специализированные станции местной музыки потеряют свое нынешнее конкурентное преимущество.
Квота, по мнению компании, также способна сократить разнообразие самой латвийской музыки в радиоэфире. Если многим станциям одновременно придется выполнять одно и то же процентное требование, они, стремясь сохранить рейтинги, скорее всего, сосредоточатся на небольшом количестве уже самых популярных латвийских песен. В результате возможности менее известных и начинающих исполнителей попасть в эфир могут даже уменьшиться.
Именно специализированные станции латвийской музыки сейчас дают молодым и менее известным артистам больше шансов найти аудиторию, поскольку крупные хитовые радиостанции в первую очередь выбирают для своих плейлистов уже востребованные композиции. Поэтому ослабление позиций специализированных станций может негативно сказаться и на среде, в которой появляются и набирают известность новые латвийские исполнители.
Радиоиндустрия уже инвестировала в латвийскую музыку без государственных квот
EHR Mediju grupa отмечает, что рынок самостоятельно создал специализированные каналы для популяризации латвийской музыки. Пять лет назад группа запустила FM-сеть EHR Latviešu Hiti, в эфире которой звучит исключительно музыка, созданная в Латвии. Станция была создана без законодательного обязательства и государственного финансирования. За пять лет EHR Mediju grupa инвестировала в развитие местной музыки более 750 000 евро. Radio SWH grupa также создала посвященную латвийской музыке станцию Radio SWH LV.
Кроме того, доля созданной в Латвии музыки в радиоэфире уже сейчас приближается к одной пятой. Согласно данным LaIPA, в 2024 году она составляла 19%, включая каналы общественных СМИ. В EHR считают, что это показывает возможность увеличивать долю местной музыки и без обязательного регулирования квот.
При этом EHR Mediju grupa указывает, что ни одна государственная программа поддержки СМИ до сих пор не финансировала подобные инициативы. Средства SIF и MAF, в соответствии с задачами этих фондов, направляются на поддержку некоммерческой общественно значимой журналистики, а не музыки.
"Никто не выступает против латвийской музыки. Наоборот - радиоиндустрия уже пять лет инвестирует собственные средства, чтобы ее звучало больше. Если государство хочет добиться еще более быстрого прорыва, правильным путем было бы инвестировать и стимулировать, а не возлагать эту обязанность исключительно на частные радиостанции", - заявил представитель EHR Mediju grupa Гунтарс Траубергс.
EHR предлагает поддерживать, а не принуждать
По мнению EHR Mediju grupa, целью государственной политики должно быть не административное распределение музыки в радиоэфире, а создание условий, при которых латвийская музыка становится более конкурентоспособной и достигает более широкой аудитории как в Латвии, так и за рубежом.
Вместо введения единой обязательной квоты для всех радиостанций государство могло бы целенаправленно поддерживать станции латвийской музыки и те радиокомпании, формату которых местная музыка соответствует и которые уже активно ее ставят. Это могло бы создать стимулы для естественного увеличения ее доли в эфире.
Одновременно, считают в EHR, необходимо развивать и финансировать музыкальную журналистику, освещение и продвижение местной музыки, а также повышать узнаваемость начинающих артистов, в том числе с использованием инструментов Фонда поддержки СМИ.
Важным направлением также могло бы стать повышение международной конкурентоспособности латвийской музыки. По мнению EHR, государство могло бы поддерживать создание англоязычных версий песен, написанных в Латвии, а также инвестировать в профессиональное развитие молодых артистов и их экспортный потенциал. Это позволило бы латвийской музыке конкурировать не только за место в местном радиоэфире, но и за слушателей на международных рынках.
В EHR Mediju grupa считают, что если государство действительно хочет, чтобы латвийская музыка звучала чаще, необходимо помогать создавать больше музыки, которую люди хотят слушать, и поддерживать тех, кто уже сейчас доносит ее до аудитории. Выбор того, что слушать, должен оставаться за слушателем, а выбор формата станции - за теми, кто ежедневно формирует ее эфир.
В компании подчеркивают, что долгосрочный успех латвийской музыки обеспечат не одинаковые административные требования для всех радиостанций, а сильные артисты, разнообразные специализированные станции, качественная музыкальная журналистика и способность латвийской музыки конкурировать за слушателя как на местном, так и на международном рынке.