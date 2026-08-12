Хотели больше латвийской музыки, а может получиться наоборот: радиостанции критикуют новую идею

В EHR Mediju grupa считают парадоксальным, что регулирование, призванное защищать латвийскую музыку, сильнее всего может ударить именно по тем станциям, которые уже сейчас ставят ее чаще остальных. Если для всех будет введена квота в 30%, специализированная станция, где сегодня звучит 100% созданной в Латвии музыки, в условиях конкуренции может столкнуться с давлением и начать становиться похожей на остальные, добавляя в эфир зарубежные хиты. В крайнем случае требование о 30% местной музыки может фактически означать, что до 70% эфира такой станции займут иностранные композиции.