Нарочно не придумаешь: Латвия купила системы против дронов, но забыла приобрести для них боеприпасы

Андрис Кулбергс заговорил об этом, отвечая на вопросы о недавних инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса, занимавшего этот пост с сентября 2023 года по май 2026 года. На вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во время работы Спрудса, Кулбергс не дал конкретного ответа.