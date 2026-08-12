Нарочно не придумаешь: Латвия купила системы против дронов, но забыла приобрести для них боеприпасы
Латвия ранее закупила системы для борьбы с дронами, но необходимые боеприпасы к ним так и не приобрела. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отказавшись раскрыть подробности закупки.
Андрис Кулбергс заговорил об этом, отвечая на вопросы о недавних инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса, занимавшего этот пост с сентября 2023 года по май 2026 года. На вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во время работы Спрудса, Кулбергс не дал конкретного ответа.
"Оборудование купили, боеприпасы забыли купить", - заявил он, подтвердив, что подобная ситуация действительно имела место.
При этом Кулбергс не уточнил, о какой именно закупке идет речь, какие системы были приобретены и какое ведомство отвечало за приобретение необходимых боеприпасов. По словам Кулбергса, в настоящее время невозможно раскрыть все детали, касающиеся инцидентов с дронами и возможностей Латвии по защите воздушного пространства, поскольку соответствующая работа еще продолжается.
При этом он подверг критике существующий подход, отметив, что Латвия называет себя "державой дронов", однако за громкими заявлениями пока не стоит достаточной практической основы.
Кулбергс также рассказал о создании единой системы, которая должна синхронизировать действия пограничной службы и Министерства обороны при возникновении угроз с воздуха. При разработке системы используется и опыт Украины. Речь идет о более эффективном контроле воздушного пространства и борьбе с беспилотниками с помощью специальных противодронных средств, а не дорогостоящих ракет.