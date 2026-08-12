Рижанин рискнул жизнью, чтобы забрать пиво из разбитого грузовика. Увы, его ждет разочарование. ВИДЕО

"Даже трамвай его не остановит. Вот так бывает только в этом районе", - написал один из пользователей Facebook. Еще один комментатор назвал героя видео человеком "без стыда и без угрызений совести". Другой пошутил, что мужчине будет особенно обидно, когда он узнает, что собранное им пиво было безалкогольным.