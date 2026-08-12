Рижанин рискнул жизнью, чтобы забрать пиво из разбитого грузовика. Увы, его ждет разочарование. ВИДЕО
После аварии грузовика в Риге на тротуар высыпались ящики с пивом, и некоторые прохожие решили, что это шанс получить алкоголь бесплатно. А один мужчина ради "ценного груза" оказался готов забыть даже о собственной безопасности, переходя дорогу с ящиком пива в руках прямо перед едущим трамваем.
10 августа в Риге на улице Твайка произошло ДТП с грузовым автомобилем, перевозившим пивную продукцию литовского производителя. После того как водитель случайно наехал на бордюр, часть груза выпала из прицепа и оказалась на тротуаре.
Происходящее быстро привлекло внимание местных жителей. Некоторые прохожие начали собирать разбросанные бутылки, причем один из мужчин настолько увлекся "спасением" груза, что практически перестал обращать внимание на происходящее вокруг и потащил ящик пива прямо через трамвайные пути, где в это время ехал трамвай.
Видео с места происшествия быстро разошлось в социальных сетях и вызвало немало шуток.
"Даже трамвай его не остановит. Вот так бывает только в этом районе", - написал один из пользователей Facebook. Еще один комментатор назвал героя видео человеком "без стыда и без угрызений совести". Другой пошутил, что мужчине будет особенно обидно, когда он узнает, что собранное им пиво было безалкогольным.
Однако не все пользователи увидели в ситуации повод для смеха. Некоторые назвали происходящее печальным и заявили, что люди, которые забирают чужой товар с места аварии, переступают границы допустимого.
По данным Государственной полиции, после ДТП было начато производство об административном нарушении. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.