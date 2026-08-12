Туфля из окна обошлась в 2000 евро - страховщики рассказали о самых невероятных повреждениях авто в Латвии

Хотя чаще всего КАСКО используется при дорожно-транспортных происшествиях (25%) или повреждениях лобового и других стекол (16%), опыт показывает, что автомобили получают повреждения и при других обстоятельствах. В повседневной спешке даже кратковременная потеря внимания может привести к типичным страховым случаям - царапинам на автомобиле или повреждению лобового стекла от удара камня. Однако наряду с такими ситуациями существует множество других случаев, которые невозможно предусмотреть заранее и которые порой трудно даже представить.