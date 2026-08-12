Туфля из окна обошлась в 2000 евро - страховщики рассказали о самых невероятных повреждениях авто в Латвии
Сидя в машине, водитель внезапно слышит сильный удар и еще не подозревает, что выброшенная из окна туфля нанесла крыше его автомобиля ущерб более чем на 2000 евро. Звучит как сцена из фильма, однако это реальный случай, с которым столкнулся клиент страховой технологической компании Balcia.
По данным Balcia, треть (33%) латвийских водителей покупают КАСКО именно для того, чтобы защитить себя от неожиданных расходов. При этом часть автомобилистов по-прежнему отказывается от КАСКО - 13% считают свой автомобиль слишком старым, 12% называют КАСКО слишком дорогим, а 5% рассчитывают на OCTA.
"Люди часто связывают КАСКО прежде всего с серьезными авариями, однако наш опыт показывает, что автомобиль может получить повреждения самыми разными способами. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы обычная ситуация обернулась неприятным финансовым сюрпризом. Именно поэтому важно выбирать защиту, которая поможет и в тех ситуациях, которые невозможно заранее предугадать", - отмечает руководитель отдела возмещения убытков Balcia в Латвии Алисе Драва.
Хотя чаще всего КАСКО используется при дорожно-транспортных происшествиях (25%) или повреждениях лобового и других стекол (16%), опыт показывает, что автомобили получают повреждения и при других обстоятельствах. В повседневной спешке даже кратковременная потеря внимания может привести к типичным страховым случаям - царапинам на автомобиле или повреждению лобового стекла от удара камня. Однако наряду с такими ситуациями существует множество других случаев, которые невозможно предусмотреть заранее и которые порой трудно даже представить.
Когда повседневность превращается в невероятный сюжет
Не все повреждения автомобилей происходят в результате классических ДТП. В одном случае при буксировке застрявшей машины оборвался трос и повредил автомобиль - страховая выплата превысила 14 000 евро.
Иногда и совершенно обычный момент заканчивается серьезными последствиями. Пытаясь передать напиток ребенку на заднем сиденье, водитель случайно нажал на педаль газа, что привело к столкновению нескольких автомобилей и ущербу более чем на 10 000 евро.
Не менее необычный случай произошел, когда в салон автомобиля залетела оса и отвлекла водителя от дороги. В результате машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем, а страховая выплата составила более 600 евро.
Именно такие случаи показывают, что важно не только приобрести полис КАСКО, но и обращать внимание на его покрытие. КАСКО Balcia обеспечивает защиту не только при ДТП, но и во многих других повседневных ситуациях, например при столкновении с животными, гидроударе или повреждении салона автомобиля животным.
Смысл КАСКО - помочь в тот момент, когда происходит то, чего водитель ожидает меньше всего. Чтобы одно неожиданное происшествие не превратилось в серьезную финансовую нагрузку, Balcia до 20 сентября при использовании кода KASKO25 предлагает приобрести КАСКО со скидкой 25%.
Опрос страховой технологической компании Balcia, проведенный совместно с Norstat в августе 2026 года, 500 респондентов в Латвии.