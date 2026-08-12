Врач получил удар по голове во время помощи пациентке: подробности инцидента в больнице Екабпилса

В Минздраве сообщили, что работают над практическими рекомендациями для медицинских учреждений на случай насилия. В них должны быть предусмотрены четкие алгоритмы привлечения служб безопасности, оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим сотрудникам, юридической поддержки и взаимодействия с правоохранительными органами. При этом решение о конкретных мерах охраны, по мнению министерства, должны принимать руководство больницы и ее владельцы - самоуправления, оценивая существующие риски и потребности.