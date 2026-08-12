Врач получил удар по голове во время помощи пациентке: подробности инцидента в больнице Екабпилса
В приемном отделении больницы в Екабпилсе врач пытался оказать помощь истекающей кровью пациентке, когда один из ее сопровождающих ударил медика по голове. После нападения у врача диагностировали сотрясение мозга, а больница призвала государство ввести единые и финансируемые стандарты безопасности.
6 августа в приемном отделении Екабпилсской региональной больницы произошел серьезный конфликт, в ходе которого физически пострадал дежурный врач. Медик получил удар по голове именно в тот момент, когда пытался оказать помощь пациентке.
По словам председателя правления больницы Эрвина Кейша, в приемное отделение пришла пострадавшая женщина в сопровождении еще четырех человек. Ситуация быстро обострилась: сопровождающие вели себя агрессивно, а пациентка неоднократно обращалась к сотрудникам через окно и перемещалась по помещению. В результате помещение оказалось залито кровью.
Агрессивное поведение сопровождающих сначала не позволяло медикам осмотреть кровоточащую рану, поэтому была вызвана муниципальная полиция. Однако врачи решили не ждать ее прибытия и начали оценивать состояние пациентки. Именно тогда произошел удар. Дежурный врач, пожелавший не раскрывать своего имени из-за опасений за собственную безопасность, рассказал, что получил сильный удар по голове от одного из родственников пациентки.
В результате у медика диагностировали сотрясение мозга. У него сохраняются головная боль, головокружение, сильная сонливость, проблемы с концентрацией и речью. Врач временно не может водить автомобиль и находится на больничном.
"Я чувствую себя в опасности на своем рабочем месте. Конечно, это стало огромным стрессом не только для меня, но и для других коллег", - рассказал он.
После нападения мужчина, ударивший врача, убежал. Позже приемное отделение покинули и остальные сопровождающие. В больнице отмечают, что случаи агрессивного поведения пациентов и их родственников в последнее время становятся более частыми. Раньше врачи сталкивались главным образом с оскорблениями и угрозами, однако физическое нападение на дежурного врача стало для него первым подобным случаем.
Руководство больницы считает, что проблему безопасности нельзя оставлять исключительно на усмотрение отдельных медицинских учреждений. Кейш предлагает установить на государственном уровне единые и обеспеченные финансированием стандарты безопасности для приемных отделений больниц.
В частности, речь может идти о постоянной физической охране, видеонаблюдении, тревожных кнопках, контроле доступа, безопасной планировке помещений и механизмах максимально быстрого привлечения полиции.
"Врач, который в этот момент спасает или пытается спасти здоровье и жизнь человека, не должен одновременно думать о том, нападет ли на него пациент или его сопровождающий", - подчеркнул руководитель больницы.
В Екабпилсской региональной больнице уже рассматривают возможность привлечения службы безопасности или назначения отдельных сотрудников для выполнения функций охраны. Однако это означает дополнительные расходы для медицинского учреждения.
В Минздраве сообщили, что работают над практическими рекомендациями для медицинских учреждений на случай насилия. В них должны быть предусмотрены четкие алгоритмы привлечения служб безопасности, оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим сотрудникам, юридической поддержки и взаимодействия с правоохранительными органами. При этом решение о конкретных мерах охраны, по мнению министерства, должны принимать руководство больницы и ее владельцы - самоуправления, оценивая существующие риски и потребности.
В отношении произошедшего нападения Государственная полиция начала уголовный процесс. В интересах расследования правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительные подробности. В больнице же считают особенно циничным то, что врач был атакован именно в момент, когда пытался оказать медицинскую помощь.