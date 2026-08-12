Паспорт можно не доставать - более половины покупателей Rimi выбирают проверку возраста через Smart-ID

"В среднем при 15-20% всех покупок требуется подтверждение возраста, поэтому внедрение Smart-ID на кассах самообслуживания стало важным шагом для улучшения покупательского опыта. В конце прошлого года мы сначала внедрили это решение в Литве и Эстонии, а с марта 2026 года - и в Латвии. Мы видим, что покупатели оценили новую функцию и ее удобство, поскольку более половины тех, кому система предлагает подтвердить возраст с помощью Smart-ID, выбирают именно этот вариант. Кроме того, это экономит время - если раньше проверка возраста в среднем занимала у клиента 22 секунды, то сейчас это время сократилось примерно на 15%", - поясняет директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия.