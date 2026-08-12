Паспорт можно не доставать - более половины покупателей Rimi выбирают проверку возраста через Smart-ID
В марте этого года во всех магазинах Rimi была введена проверка возраста с помощью Smart-ID, и за короткое время новый способ стал довольно популярным среди покупателей. По данным Rimi, интерес к цифровому решению продолжает расти - уже в первые месяцы им воспользовались 51% покупателей Rimi в странах Балтии, которым на кассах самообслуживания была предложена возможность подтвердить возраст через Smart-ID.
С марта по июнь использование Smart-ID для подтверждения возраста в магазинах Rimi в странах Балтии стабильно росло. Сейчас этот способ применяется более чем в 500 000 покупок в месяц.
"В среднем при 15-20% всех покупок требуется подтверждение возраста, поэтому внедрение Smart-ID на кассах самообслуживания стало важным шагом для улучшения покупательского опыта. В конце прошлого года мы сначала внедрили это решение в Литве и Эстонии, а с марта 2026 года - и в Латвии. Мы видим, что покупатели оценили новую функцию и ее удобство, поскольку более половины тех, кому система предлагает подтвердить возраст с помощью Smart-ID, выбирают именно этот вариант. Кроме того, это экономит время - если раньше проверка возраста в среднем занимала у клиента 22 секунды, то сейчас это время сократилось примерно на 15%", - поясняет директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия.
Подтверждение возраста через Smart-ID является дополнительной возможностью и не отменяет привычную проверку документов. Если покупатель хочет приобрести товар с возрастным ограничением, например алкогольный или энергетический напиток, перед оплатой на экране кассы самообслуживания ему предлагается выбрать один из двух вариантов - проверку сотрудником или подтверждение через Smart-ID.
При выборе цифрового варианта необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код, появившийся на экране. Сделать это можно камерой телефона, а также через приложения Rimi или Smart-ID. После этого процедура проходит так же, как обычное подтверждение через Smart-ID - необходимо ввести PIN1 и подтвердить действие.
Проверка возраста через Smart-ID доступна на всех кассах самообслуживания в магазинах Rimi. Для ее использования на смартфоне должен быть действующий аккаунт Smart-ID.
В Rimi подчеркивают, что данные покупателей не сохраняются - информация, необходимая для проверки возраста, удаляется сразу после совершения покупки.