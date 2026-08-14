Аниме, косплей и K-pop - на Кипсале открывается один из крупнейших фан-фестивалей Балтии UniCon
Сегодня, 14 августа, в Международном выставочном центре на Кипсале начинается UniCon 2026 - одно из крупнейших событий поп-культуры в странах Балтии. В течение трех дней посетителей ждут косплей, аниме, манга, K-pop, видеоигры, киберспорт, комиксы, коллекционные предметы и встречи с известными зарубежными гостями.
Уже более десяти лет UniCon объединяет людей с разными, но близкими интересами - от аниме и видеоигр до косплея, комиксов и K-pop. В этом году Кипсала вновь превратится в большой мир поп-культуры, где рядом с профессиональными художниками и зарубежными гостями будут представлены местные поклонники, создатели контента, игроки и представители креативных индустрий. Организаторы UniCon отмечают, что с 2013 года мероприятие росло вместе со своим сообществом и сегодня стало одним из крупнейших фестивалей для поклонников поп-культуры в Балтии.
Косплей, K-pop и творчество на сцене
Одной из центральных частей UniCon 2026 станет контент, созданный самим фанатским сообществом. В программе запланированы косплей-шоу и конкурсы, танцевальные выступления K-pop, аллея художников, игровые активности, а также различные творческие состязания. Организаторы особо подчеркивают, что посетители смогут не только наблюдать за происходящим, но и сами стать участниками - выйти на сцену с косплей- или K-pop-номером, принять участие в конкурсах фотографии и искусства или представить собственные творческие работы.
Для поклонников K-pop в этом году также пройдет конкурс K-pop+, где можно выступить сольно, дуэтом или в составе группы. На конкурсной сцене разрешены не только номера под K-pop, но и выступления, вдохновленные музыкой других азиатских стран, а также западные композиции, если хореография основана на азиатской танцевальной культуре или является оригинальной.
Помимо сценической программы посетители смогут побывать в зонах художников и продавцов, посмотреть косплей и другие творческие работы, принять участие в игровых активностях и приобрести различные коллекционные предметы и фанатскую атрибутику. Это продолжает традицию UniCon прошлых лет, когда наряду с косплеем и K-pop на фестивале проходили выставки, мастер-классы, игровые и киберспортивные соревнования, а также работали зоны комиксов, литературы и тематических товаров.
UniCon-2025 на Кипсале (15.08.2025)
В Международном выставочном центре на Кипсале проходит крупнейшее в Латвии мероприятие в стиле гик и поп-культуры - UniCon-2025.
Мероприятие для всей семьи
Организаторы UniCon подчеркивают, что возрастных ограничений у мероприятия нет, а приходить в косплей-костюме вовсе не обязательно - посетители могут выбрать удобную одежду и те активности, которые им интересны. Для детей до семи лет вход бесплатный.
Сегодня, в пятницу, 14 августа, UniCon будет открыт с 14:00 до 20:00. В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, фестиваль будет работать с 12:00 до 20:00. Владельцы Fan Ticket смогут попасть на территорию раньше - сегодня с 13:00, а в субботу и воскресенье с 11:00.
Стоимость билетов в этом году начинается от 23 евро за билет на пятницу. Однодневный билет на субботу или воскресенье стоит 30 евро. Билет на два дня обойдется в 40 евро, на три дня - в 50 евро, а специальный Fan Ticket стоит 80 евро. Билеты можно приобрести онлайн, а в дни мероприятия - также у входа.
UniCon - место, где фанаты встречаются с фанатами
Организаторы UniCon 2026 подчеркивают, что смысл фестиваля не только в том, чтобы смотреть происходящее на сцене. Это также возможность встретить людей с похожими интересами, поделиться своим творчеством и самому стать частью сообщества поп-культуры.
"UniCon создан для фанатов и при их непосредственном участии. Мы хотим, чтобы каждый - независимо от того, является ли он давним поклонником аниме и игровой культуры или впервые пришел на мероприятие такого формата - нашел на Кипсале что-то для себя", - отмечают организаторы.
UniCon 2026 проходит с 14 по 16 августа в Международном выставочном центре на Кипсале в Риге. Более подробная информация о программе, гостях и билетах доступна на сайте UniCon.
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