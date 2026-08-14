Аниме, косплей и K-pop - на Кипсале открывается один из крупнейших фан-фестивалей Балтии UniCon

Уже более десяти лет UniCon объединяет людей с разными, но близкими интересами - от аниме и видеоигр до косплея, комиксов и K-pop. В этом году Кипсала вновь превратится в большой мир поп-культуры, где рядом с профессиональными художниками и зарубежными гостями будут представлены местные поклонники, создатели контента, игроки и представители креативных индустрий. Организаторы UniCon отмечают, что с 2013 года мероприятие росло вместе со своим сообществом и сегодня стало одним из крупнейших фестивалей для поклонников поп-культуры в Балтии.