Rietumu Banka провел эмиссию облигаций Grand Credit на 4 миллиона евро

«Облигации являются эффективным инструментом привлечения средств для развития бизнеса, который на латвийском рынке капитала только начинает использоваться. Мы очень позитивно оцениваем растущий интерес наших клиентов к этим возможностям, и со своей стороны обеспечиваем профессиональное сопровождение на всех этапах эмиссии. Выпуск облигаций Grand Credit — хороший пример того, как успешная латвийская компания использует лучшую мировую практику для привлечения ресурсов и расширения кредитования в стране», — подчеркивает Елена Бурая, председатель Правления Rietumu Banka.