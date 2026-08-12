Антициклон изменит погоду в Латвии - впереди несколько сухих и солнечных дней.
В Латвии
Сегодня 11:40
Лето еще не закончилось - на выходных в Латвии снова будет выше +25 градусов
После довольно переменчивой погоды в Латвию возвращается тепло. Уже с четверга осадков станет меньше, выглянет солнце, а к выходным температура во многих районах поднимется выше +25 градусов.
Начиная с четверга, на несколько дней в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому погода станет более сухой и солнечной. Одновременно с запада начнет поступать более теплый воздух.
В четверг и пятницу во многих районах воздух прогреется до +19...+24 градусов, а уже в выходные температура во многих местах превысит отметку +25 градусов. Ночи также станут заметно теплее.
В начале следующей недели небо будет чаще затягивать облаками, временами ожидаются осадки. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, однако днем в большинстве районов по-прежнему сохранится по-летнему теплая погода.