Пьяная поездка по Риге закончилась погромом у заправки - Mercedes с мужчинами из Индии снес знаки и флагшток
Минувшей ночью в Риге пьяный иностранец, мчавшийся на большой скорости на Mercedes Benz, врезался на территорию автозаправочной станции Circle K на улице Пернавас, 7, рядом с мостом Земитана.
Как наблюдало агентство LETA, примерно в 1:30 Mercedes Benz CLS 320 на большой скорости промчался по улице Александра Чака. Вскоре после этого раздался характерный визг тормозящих шин, а затем сильный удар.
Автомобиль пересек велополосу, пешеходный тротуар и полосу озеленения, по пути сломав несколько дорожных знаков и флагшток. Машина остановилась на территории АЗС Circle K, частично оказавшись на зеленой зоне.
Несмотря на аварию, водитель, судя по всему, пытался продолжить движение. Колеса автомобиля пробуксовывали, однако сдвинуться с места ему мешали обломки сбитых объектов, застрявшие возле колес. Машина проехала еще несколько метров и окончательно остановилась за АЗС.
Когда на место прибыли сотрудники Государственной полиции и пожарные, молодой мужчина, находившийся в разбитом автомобиле, заявил им на английском языке, что был пассажиром. По его словам, за рулем находился его друг, который якобы после аварии убежал. Однако вскоре полицейские обнаружили неподалеку и задержали предполагаемого виновника аварии.
Мужчина, называвший себя пассажиром, рассказал находившимся на месте людям, что он приехал из Индии, учится и работает в Латвии. По его словам, водитель автомобиля также является выходцем из Индии. Перед аварией оба употребляли алкоголь. При этом разбитая машина, как утверждал мужчина, принадлежит другому человеку - их знакомому.
По неофициальной информации LETA, в выдохе задержанного мужчины был обнаружен алкоголь, однако первоначально установить его личность не удалось. Сопротивления при задержании он не оказывал, но его стошнило в полицейской машине. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи приняли решение доставить мужчину в больницу.
Работа АЗС из-за аварии не прекращалась, однако въезд на ее территорию был затруднен.