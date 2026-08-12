Пьяная поездка по Риге закончилась погромом у заправки - Mercedes с мужчинами из Индии снес знаки и флагшток

Мужчина, называвший себя пассажиром, рассказал находившимся на месте людям, что он приехал из Индии, учится и работает в Латвии. По его словам, водитель автомобиля также является выходцем из Индии. Перед аварией оба употребляли алкоголь. При этом разбитая машина, как утверждал мужчина, принадлежит другому человеку - их знакомому.