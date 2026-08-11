Грузовик рассыпал пиво на круговой развязке в Риге - местные начали увозить бутылки тележками

В отличие от целых упаковок, которые старались сохранить, разбитые бутылки без особой церемонии сметали в кучи. Осколки убирали с дороги, чтобы позднее они не повредили автомобильные шины и не впились кому-нибудь в обувь. При этом людей, которые унесли домой целые горы бутылок, ждал сюрприз - оказалось, что выпавший из грузовика груз был безалкогольным пивом.