Грузовик рассыпал пиво на круговой развязке в Риге - местные начали увозить бутылки тележками
Неудачная поездка по круговой развязке Саркандаугавы, соединяющей улицы Твайка и Слиежу, закончилась звоном разбитого стекла и запахом пива - сотни бутылок разлетелись на мелкие осколки. Часть бутылок, которые уцелели при ударе, унесли местные жители, не упустив возможность бесплатно запастись напитками.
Местные жители увозили с места аварии целые тележки с бутылками пива,. Желающих оказалось много - каждый старался забрать как можно больше. Бутылки укладывали плотно, словно детали конструктора, чтобы по дороге ничего не разбилось и добыча оказалась максимально большой, сообщает "Degpunktā".
Один из приехавших за бутылками мужчин рассказал:
"Бери, там сказали, что можно взять по бутылке пива".
На вопрос, действительно ли это разрешили, он ответил утвердительно.
Однако, судя по объемам, в которых бутылки начали разъезжаться по окрестным домам, местные жители, возможно, несколько своеобразно поняли это разрешение.
Водитель грузовика, который активно участвовал в ликвидации последствий аварии, коротко рассказал, что произошло.
"Заехал немного на бордюр, видишь, и машину понесло. Вот так. Пивко, литовское пиво", - рассказал он.
В отличие от целых упаковок, которые старались сохранить, разбитые бутылки без особой церемонии сметали в кучи. Осколки убирали с дороги, чтобы позднее они не повредили автомобильные шины и не впились кому-нибудь в обувь. При этом людей, которые унесли домой целые горы бутылок, ждал сюрприз - оказалось, что выпавший из грузовика груз был безалкогольным пивом.
Компания Cido grupa сообщила, что неповрежденную часть груза доставили на склад, где сейчас проводится проверка качества продукции и оценивается размер ущерба.
Как оказалось, ни Cido grupa, ни транспортная компания официального разрешения забирать выпавшую продукцию не давали.