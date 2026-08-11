Под Елгавой легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру - оба водителя в больнице
За Елгавой, возле Платоне, водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Оба водителя были доставлены в больницу с серьезными травмами.
За обоими разбитыми автомобилями оперативно прибыли эвакуаторы. Первым увезли Opel. Его водитель получила мощный удар и была доставлена в больницу с серьезными травмами, в том числе с политравмой, сообщает "Degpunktā".
Владелец грузовика, который также приехал на место аварии, рассказал, что водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины фуры, несмотря на то что она опрокинулась именно на его сторону. Мужчина разговаривал и даже закурил, однако медики все равно доставили его на обследование, поскольку первоначально у него также диагностировали политравму.
Эксперт по безопасности Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис обратил внимание, что авария произошла на совершенно прямом участке дороги. "На таких участках достаточно часто происходят аварии, связанные с усталостью, ухудшением состояния здоровья или использованием смарт-устройств. Сейчас более подробно неизвестно, почему этот легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Но последствия, к сожалению, очень серьезные - огромный материальный ущерб, сильно поврежден грузовик и, насколько известно, очень тяжело пострадала водитель легкового автомобиля. Особенно печально, что подобные аварии происходят на хорошей дороге, на прямом участке. Конечно, необходимо подробно выяснить, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Здесь предстоит большая работа и медикам, и полиции. Мы со своей стороны тоже постараемся разобраться", - сказал Ирбитис.
На этом участке дороги активно движется грузовой транспорт, а во второй половине дня поток становится медленнее, что, по словам эксперта, может повышать нервозность водителей.
Ирбитис также напомнил, что начался сезон уборки урожая и на дорогах стало значительно больше сельскохозяйственной техники.
"Например, движение по Рижской объездной дороге было очень, очень медленным. В таком нервном потоке, где автомобили движутся неравномерно и временами особенно медленно, многие водители начинают рисковать и совершать необоснованные обгоны. Даже по дороге сюда, двигаясь по Рижской объездной, я видел несколько очень опасных ситуаций", - отметил эксперт.
Оскар Ирбитис выразил надежду, что в этом году не повторится статистика августа прошлого года, когда в дорожных авариях погибли 19 человек. На данный момент в августе в ДТП погиб один человек.
Владелец грузовика пообещал убрать асфальт, высыпавшийся в кювет во время аварии, и привести обочину дороги в порядок.