Под Елгавой легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру - оба водителя в больнице

Эксперт по безопасности Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис обратил внимание, что авария произошла на совершенно прямом участке дороги. "На таких участках достаточно часто происходят аварии, связанные с усталостью, ухудшением состояния здоровья или использованием смарт-устройств. Сейчас более подробно неизвестно, почему этот легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Но последствия, к сожалению, очень серьезные - огромный материальный ущерб, сильно поврежден грузовик и, насколько известно, очень тяжело пострадала водитель легкового автомобиля. Особенно печально, что подобные аварии происходят на хорошей дороге, на прямом участке. Конечно, необходимо подробно выяснить, почему легковой автомобиль оказался на встречной полосе. Здесь предстоит большая работа и медикам, и полиции. Мы со своей стороны тоже постараемся разобраться", - сказал Ирбитис.