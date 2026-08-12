Рига встретит среду облаками и ветром - днем около +20 градусов.
В Латвии
Сегодня 07:36
Среда в Латвии будет прохладной - местами дождь и порывистый ветер
В среду, 12 августа, в Латвии сохранится переменчивая и довольно прохладная погода. Местами пройдет кратковременный дождь, усилится западный ветер, а температура воздуха составит всего +16...+21 градус.
Днем облачность будет переменной, местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, утром и вечером на юге Рижского залива он станет более порывистым. Температура воздуха повысится до +16...+21°.
В Риге день также пройдет с переменной облачностью, временами возможен небольшой кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер в порывах достигнет 15-16 м/с, максимальная температура воздуха составит около +20°.