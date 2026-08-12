Закрытые пункты на границе Латвии подготовят к возможному возобновлению работы

В докладе также рассмотрена возможность оснастить в рамках проекта закрытые в настоящее время пункты пропуска Силене и Виентули. Проведенная оценка показала, что включение этих пунктов в проект позволит в будущем значительно быстрее возобновить их работу, если возникнет такая необходимость, а также снизит риск роста расходов в дальнейшем.