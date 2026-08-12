Закрытые пункты на границе Латвии подготовят к возможному возобновлению работы
У восточной границы Латвии готовят следующий этап масштабных изменений. После запуска электронной очереди власти решили оборудовать сразу пять пограничных пунктов, включая закрытые Силене и Виентули, чтобы при необходимости их можно было быстрее вернуть к работе.
11 августа Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством сообщения информационный доклад о результатах первого этапа внедрения системы пересечения границы и целесообразности оснащения пунктов пропуска Силене и Виентули. Правительство поддержало строительство и оснащение всех пяти пунктов пропуска - Терехово, Гребнево, Патерниеки, Силене и Виентули, а также реализацию второго этапа проекта.
Доклад подтверждает, что внедрение электронной системы бронирования очереди (ERRS) достигло своей главной цели - у внешней границы Латвии больше не образуются длительные очереди грузовых автомобилей на государственных дорогах или в непосредственной близости от них.
"Внедрение электронной системы очереди стало важным шагом в упорядочении процесса пересечения границы. Она позволяет эффективнее организовать транспортный поток, сокращает заторы, повышает безопасность дорожного движения и делает услугу удобнее для перевозчиков и других лиц, пересекающих границу", - отметил государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.
В первые месяцы работы система продемонстрировала свою эффективность. С 15 октября 2025 года по 30 января 2026 года внешнюю границу Латвии через три действующих пункта пропуска - Терехово, Гребнево и Патерниеки - пересекли более 37 500 транспортных средств, в том числе более 25 000 грузовиков.
В начале работы системы были выявлены попытки искусственно создавать очереди с помощью автоматизированных инструментов регистрации, то есть ботов. В ответ были введены дополнительные механизмы безопасности и внесены изменения в нормативные акты, которые существенно ограничили возможности для недобросовестных действий.
В докладе также рассмотрена возможность оснастить в рамках проекта закрытые в настоящее время пункты пропуска Силене и Виентули. Проведенная оценка показала, что включение этих пунктов в проект позволит в будущем значительно быстрее возобновить их работу, если возникнет такая необходимость, а также снизит риск роста расходов в дальнейшем.
На втором этапе проекта планируется создать единую электронную систему управления процессами пересечения границы и контроля. Она должна обеспечить более тесное взаимодействие между учреждениями, участвующими в пограничном контроле, и продолжить цифровизацию процесса пересечения границы. Внедрить систему планируется до 1 июля 2028 года.
ERRS является частью более масштабного проекта цифровизации пересечения границы, который реализует государственное акционерное общество Латвийский государственный центр радио и телевидения совместно с Министерством сообщения. Цель первого этапа проекта - создание современной электронной системы очереди, а также необходимой инфраструктуры связи, видеонаблюдения и электроснабжения на пунктах пропуска внешней границы Латвии.
Общий объем финансирования проекта составляет 2,82 млн евро, из которых 2,397 млн евро предоставлены Европейским фондом регионального развития.
Расходы на содержание инфраструктуры всех пяти пунктов пропуска составляют 484 000 евро, а ежегодные расходы на обслуживание программного обеспечения - 292 820 евро независимо от количества оснащенных пунктов пропуска.