"Они просто хотят платить меньше": иностранная рабочая сила в Латвии нужна лишь хитрым предпринимателям?

По его словам, именно такая проблема была выявлена в ходе работы парламентской следственной комиссии. Домбрава утверждает, что в ряде случаев иностранным работникам платят меньше, чем местным, а условия их труда могут оставаться практически без контроля. "Они готовы работать по 12 или 14 часов в день. Ни одна контролирующая институция не способна за этим уследить. Часто это шесть-семь дней в неделю", - сказал министр.