В Латвии меняют правила прибытия пожарных - нормативы в 8 и 23 минуты больше не будут главным ориентиром
В Латвии меняют подход к работе пожарных и спасателей: привычные нормативы прибытия в 8 и 23 минуты уходят в прошлое. Теперь Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) будет планировать силы исходя из реальных рисков в конкретных районах.
До сих пор время прибытия подразделений VUGD на место происшествия в основном зависело от того, находится ли в конкретном городе или поселке часть или пост VUGD. В населенных пунктах, где была расположена часть или пост службы, нормативное время прибытия составляло восемь минут, на остальных территориях - 23 минуты.
Новый порядок меняет этот подход. В дальнейшем за основу будут брать реальные риски пожарной безопасности и гражданской защиты на конкретной территории. Это означает, что ресурсы VUGD будут планироваться не только с учетом административных границ или исторически сложившегося расположения частей и постов, но прежде всего исходя из того, какие угрозы существуют в конкретном районе и какие возможности реагирования там необходимы.
"Жители должны быть уверены, что в чрезвычайной ситуации помощь будет доступна быстро независимо от того, в какой части Латвии она необходима. Поэтому возможности реагирования VUGD в дальнейшем мы будем планировать, основываясь на реальных рисках на конкретной территории, а не только на исторически сложившемся расположении подразделений. Это позволит более целенаправленно использовать ресурсы службы и укреплять возможности реагирования там, где они необходимы больше всего", - подчеркнул министр внутренних дел Янис Домбрава.
Принятые изменения касаются только подхода к планированию. Для жителей это не означает, что VUGD будет иначе реагировать на вызовы или что помощь станет менее доступной. Доступность услуг VUGD сохранится на прежнем уровне, а среднее время прибытия на место происшествия планируется сохранить на уровне 15 минут.
Как и прежде, после получения сообщения по единому номеру экстренной помощи 112 на место происшествия будет направляться свободное подразделение VUGD, которое в этот момент находится ближе всего.
При этом это не обязательно будет экипаж из географически ближайшей части или поста VUGD. Ближе к месту происшествия может находиться, например, экипаж, который возвращается с другого вызова или участвует в учениях. Такой принцип уже применяется на практике, но теперь он будет четко закреплен в правилах.
Если одновременно поступит несколько вызовов, в первую очередь ресурсы будут направляться на происшествия, представляющие большую угрозу для здоровья или жизни людей. На остальные вызовы будут направляться следующие ближайшие доступные подразделения.
Одним из главных изменений после принятия новых правил станет возможность планировать силы реагирования VUGD на основе единых данных о рисках по всей территории Латвии. Картирование рисков позволит определить районы с более высоким уровнем угроз в сфере пожарной безопасности и гражданской защиты, где соответственно требуются более значительные или быстрее доступные силы реагирования.
Такой подход также позволит в дальнейшем оценивать расположение ресурсов, подразделений, частей и постов VUGD не только исходя из сложившейся структуры, но и с учетом фактических рисков и необходимой скорости и мощности реагирования.
Оценка рисков также связана с постепенным развитием инфраструктуры VUGD и созданием новых центров управления катастрофами.
При тушении пожаров и проведении спасательных работ VUGD, если этого потребует характер происшествия, по-прежнему сможет привлекать другие службы и организации, в том числе муниципальные пожарные формирования, пожарно-спасательные подразделения коммерческих предприятий и организации добровольных пожарных.