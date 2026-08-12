В Латвии меняют правила прибытия пожарных - нормативы в 8 и 23 минуты больше не будут главным ориентиром

"Жители должны быть уверены, что в чрезвычайной ситуации помощь будет доступна быстро независимо от того, в какой части Латвии она необходима. Поэтому возможности реагирования VUGD в дальнейшем мы будем планировать, основываясь на реальных рисках на конкретной территории, а не только на исторически сложившемся расположении подразделений. Это позволит более целенаправленно использовать ресурсы службы и укреплять возможности реагирования там, где они необходимы больше всего", - подчеркнул министр внутренних дел Янис Домбрава.