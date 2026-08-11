Министры обещали решить 61 приоритетную задачу - пока выполнены 7

Также было обеспечено успешное участие Латвии в саммите НАТО, который прошел в начале июля в Анкаре. Это было одним из приоритетов Министерства иностранных дел. По словам Кулбергса, в декларацию и другие документы, утвержденные лидерами стран НАТО по итогам саммита, были включены важные для Латвии приоритеты в сфере безопасности и обороны. В том числе было достигнуто решение о создании в Латвии канадского военного банка, который будет работать непосредственно с Балтийским регионом.