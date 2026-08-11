Министры обещали решить 61 приоритетную задачу - пока выполнены 7
Правительство определило 61 приоритетную задачу, но полностью закрыть пока удалось лишь небольшую часть списка. Премьер Андрис Кулбергс сообщил, что выполнены семь пунктов, еще 26 мероприятий реализованы вне перечня приоритетов.
В частности, под руководством Министерства обороны был перенят опыт Украины и интегрирован в оборонную отрасль Латвии. Как отметил премьер, с Украиной заключено соглашение о сотрудничестве Drone Deal.
Также было обеспечено успешное участие Латвии в саммите НАТО, который прошел в начале июля в Анкаре. Это было одним из приоритетов Министерства иностранных дел. По словам Кулбергса, в декларацию и другие документы, утвержденные лидерами стран НАТО по итогам саммита, были включены важные для Латвии приоритеты в сфере безопасности и обороны. В том числе было достигнуто решение о создании в Латвии канадского военного банка, который будет работать непосредственно с Балтийским регионом.
На саммите Канада также объявила о продлении мандата присутствия своих сил в Латвии до 2031 года и увеличении числа военнослужащих.
Под руководством Министерства юстиции был разработан четкий правовой механизм компенсации ущерба, причиненного беспилотными летательными аппаратами, другими видами оружия и гибридными атаками, отметил премьер.
Министерство климата и энергетики оценило рекомендации парламентской комиссии по расследованию в сфере теплоснабжения и приступило к совершенствованию нормативной среды. Кроме того, было усовершенствовано регулирование развития мощностей по производству электроэнергии.
В сфере здравоохранения принята реформа сети больниц. Также завершено внедрение мер по снижению цен на лекарства, сообщил Кулбергс.
Помимо приоритетных задач были реализованы еще 26 мероприятий.
Как сообщалось, новое правительство обязалось сосредоточиться на задачах, которые можно выполнить в период работы 14-го Сейма. Партнеры договорились о конкретном перечне приоритетных работ.
Среди приоритетов правительства определены безопасность государства, в том числе обеспечение безопасного проведения выборов, борьба с коррупцией и картелями, стабильность государственного бюджета и эффективное управление, а также развитие и конкурентоспособность экономики Латвии. Особое внимание также планируется уделять актуальным вопросам здравоохранения, благосостояния, демографии и других сфер.
Ранее Кулбергс обещал оценивать работу министров как минимум раз в месяц.