Крупнейшая вспышка Эболы в истории Конго: число погибших уже превысило 2000
В Демократической Республике Конго число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола превысило 2000. Нынешняя вспышка стала крупнейшей в истории страны, а вакцины против вызвавшего ее варианта вируса пока нет.
Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, с начала нынешней вспышки было зарегистрировано 4381 подтвержденный случай заражения, а число погибших достигло как минимум 2011 человек. Еще 704 пациента сейчас находятся в больницах или изоляции.
Нынешнюю вспышку вызвал редкий вариант вируса Эбола - Бундибуджо. На начальном этапе инфекцию было сложно выявить с помощью стандартных тестов, что создало дополнительные трудности для борьбы с распространением заболевания. Ситуация осложняется и отсутствием вакцины против этого варианта вируса.
Вирус Эбола впервые был идентифицирован в 1976 году. Нынешняя вспышка стала уже 17-й в Демократической Республике Конго и одновременно крупнейшей за всю историю страны.
Эбола относится к особо опасным вирусным инфекциям и может вызывать тяжелую геморрагическую лихорадку. Передача вируса происходит при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека или инфицированных животных.