Крупнейшая вспышка Эболы в истории Конго: число погибших уже превысило 2000

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, с начала нынешней вспышки было зарегистрировано 4381 подтвержденный случай заражения, а число погибших достигло как минимум 2011 человек. Еще 704 пациента сейчас находятся в больницах или изоляции.