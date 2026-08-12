Населению Латвии сообщили о суровой реальности, связанной с качеством их жилья
В Латвии зафиксирован один из самых низких в ЕС показателей чрезмерной нагрузки расходов на жилье - с финансовым давлением сталкиваются лишь 5,7% жителей. Однако эксперты банка Citadele отмечают, что за этими данными скрывается суровая реальность, связанная с качеством жилья и его теснотой.
Большинство живет в своей собственности
Низкие расходы на жилье в значительной степени обусловлены историческим наследием приватизации. В Латвии один из самых высоких показателей доли собственников жилья в ЕС. В принадлежащем им жилье проживают 83% жителей Латвии. Для сравнения: в среднем по ЕС этот показатель составляет 68%, а в крупнейшей экономике блока - Германии - всего 47%.
Соответственно, у большинства жителей Латвии нет кредитных обязательств, связанных с жильем, а расходы в основном складываются из оплаты коммунальных услуг и обслуживания дома, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки.
В Литве показатель чрезмерной нагрузки расходов на жилье такой же, как в Латвии, тогда как в Эстонии он вырос до 8,8%, превысив средний показатель по ЕС - 7,7%. Хуже всего ситуация в Греции и Дании, где с чрезмерной нагрузкой расходов на жилье сталкивается каждый четвертый житель.
Платим меньше, но живем в тесноте
Однако у этой медали есть и обратная сторона - жители Латвии чаще, чем во многих других странах Европы, живут в перенаселенном жилье. По данным Евростата за 2025 год, в тесноте проживают 39% жителей Латвии. Для сравнения: в среднем по ЕС этот показатель составляет около 17%.
На ситуацию влияет структура жилого фонда страны. В Латвии большинство населения - 64% - живет в квартирах, причем многие из них расположены в типовых многоквартирных домах советской постройки с небольшой площадью.
В результате по многим показателям технического состояния и качества жилья положение Латвии более чем в два раза хуже, чем в среднем по ЕС. Каждый пятый житель длительное время проживает в доме или квартире с протекающей крышей либо проблемами с вентиляцией, способствующими накоплению влаги в здании.
«Низкая нагрузка расходов на жилье в Латвии - это не достижение, а сигнал о недостатке инвестиций в жилой фонд. В краткосрочной перспективе мы экономим, однако в долгосрочной живем в тесноте и изношенных домах, которые в будущем потребуют крупных вложений», - отмечают специалисты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.