Населению Латвии сообщили о суровой реальности, связанной с качеством их жилья

В Литве показатель чрезмерной нагрузки расходов на жилье такой же, как в Латвии, тогда как в Эстонии он вырос до 8,8%, превысив средний показатель по ЕС - 7,7%. Хуже всего ситуация в Греции и Дании, где с чрезмерной нагрузкой расходов на жилье сталкивается каждый четвертый житель.