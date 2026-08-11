Ничего святого: на рижских кладбищах сделаны неприятные находки

Появление использованных автомобильных шин на территориях кладбищ свидетельствует о безответственном поведении и создает дополнительную нагрузку на бюджет самоуправления. Незаконно выброшенные отходы не только портят внешний вид кладбищ, но и негативно влияют на окружающую среду.