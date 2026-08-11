Ничего святого: на рижских кладбищах сделаны неприятные находки
Рижское самоуправление сообщает о том, что в этом году с территорий муниципальных кладбищ было собрано и передано на утилизацию около 260 старых автомобильных шин.
Их передали предприятиям, организующим акции по сбору и переработке шин, что позволяет обеспечить их экологически безопасную утилизацию в соответствии с требованиями нормативных актов.
Появление использованных автомобильных шин на территориях кладбищ свидетельствует о безответственном поведении и создает дополнительную нагрузку на бюджет самоуправления. Незаконно выброшенные отходы не только портят внешний вид кладбищ, но и негативно влияют на окружающую среду.
Чтобы сократить количество подобных нарушений, Рижское самоуправление продолжит мероприятия по контролю и благоустройству территорий кладбищ, а также усилит надзор за незаконным выбрасыванием отходов.
Рижское самоуправление призывает жителей ответственно относиться к утилизации отходов и пользоваться легальными возможностями для сдачи старых шин и других вредных для окружающей среды отходов, помогая тем самым поддерживать чистоту и порядок в городской среде.