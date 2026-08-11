Латвия расширит запрет на импорт из России и Беларуси: какие популярные продукты исчезнут с рынка на этот раз

Одно из важных изменений касается происхождения товаров. Планируется запретить ввоз в Латвию продукции российского и белорусского происхождения даже в том случае, если она будет доставляться через третьи страны. При этом транзит таких товаров через Латвию не будет запрещен. Ограничения также не будут распространяться на поставки в другие страны Европейского союза.