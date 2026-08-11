Латвия расширит запрет на импорт из России и Беларуси: какие популярные продукты исчезнут с рынка на этот раз
Латвия продолжает ужесточать ограничения на торговлю с Россией и Беларусью. Правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки, которые позволят расширить действующий национальный запрет на импорт продукции из этих двух стран.
Сейчас ограничения распространяются главным образом на сельскохозяйственную продукцию и корма. После принятия поправок запрет планируется распространить также на продовольственные товары российского и белорусского происхождения.
Речь идет, в частности, о конфетах, карамели, шоколаде, печенье и других мучных кондитерских изделиях, соусах, готовых супах, безалкогольных напитках и пиве.
Запрет будет действовать и при поставках через третьи страны
Одно из важных изменений касается происхождения товаров. Планируется запретить ввоз в Латвию продукции российского и белорусского происхождения даже в том случае, если она будет доставляться через третьи страны. При этом транзит таких товаров через Латвию не будет запрещен. Ограничения также не будут распространяться на поставки в другие страны Европейского союза.
Для введения новых ограничений необходимо изменить Закон о сельскохозяйственном и сельском развитии. После принятия поправок потребуется также обновить правила Кабинета министров и уточнить конкретный перечень запрещенных товаров.
На десятки миллионов евро
По данным Министерства земледелия, за первые семь месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию было ввезено сельскохозяйственной, кормовой и продовольственной продукции на 24,9 млн евро. Из этой суммы 18,3 млн евро пришлось на сельскохозяйственную продукцию и корма, еще 6,6 млн евро - на продукты питания.
При этом в декларациях получателями товаров указывались как Латвия, так и другие страны ЕС.
Латвия продолжает политику сокращения торговли
В Министерстве земледелия подчеркивают, что расширение запрета является продолжением политики, которую Латвия проводит с 2022 года. Ее цель - дальнейшее сокращение экономических связей с Россией и Беларусью и укрепление национальной безопасности.
Предлагаемые ограничения министерство обосновывает соображениями государственной безопасности и защиты общественной морали.
Таким образом, после введения новых правил российские и белорусские продукты будет сложнее легально поставлять на латвийский рынок даже через посредников в других странах. При этом возможность транзита этих товаров через Латвию в другие государства ЕС сохранится.