Во Латгале больше не осталось ни одной ночной аптеки, ближайшие - в Риге

В других городах Латгале возможность купить лекарства ночью исчезла еще несколько лет назад. Заведующая даугавпилсской аптекой Наталия Шершнева рассказала, что решение изменить график работы было продиктовано двумя причинами. "Очень сложно найти специалистов. В аптеке могут работать только фармацевты или помощники фармацевтов. Чтобы обеспечить круглосуточный режим, аптеке нужно как минимум четыре специалиста. Одна сотрудница ушла на пенсию, у второй - маленький ребенок. Осталось только двое, кто готов работать по ночам. Это первая причина. Вторая - клиентов очень мало, всего около десяти человек за ночь", - рассказала Шершнева.