В Латвии обнаружили неожиданно большое число пожарных по сравнению со многими странами ЕС
Фото: LETA
На нехватку пожарных в Латвии пока никто не жалуется.
В мире

В Латвии обнаружили неожиданно большое число пожарных по сравнению со многими странами ЕС

Отдел информации

Otkrito.lv

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В 2025 году в Европейском союзе насчитывалось 372 400 профессиональных пожарных, что составляло 0,18% от общего числа занятых в ЕС. В Латвии доля огнеборцев выше, чем в среднем по Евросоюзу.

В пожарных службах доля молодых работников была выше, чем на рынке труда в целом. 74,7% всех работающих пожарных были моложе 50 лет, тогда как среди всех занятых в ЕС доля людей этой возрастной группы составляла 64,4%.

Среди 22 стран, по которым имеются данные, самая высокая доля пожарных в общей численности занятых была зарегистрирована в Греции - 0,47%, Хорватии - 0,43% и Португалии - 0,33%.

Самые низкие показатели отмечены в Нидерландах - 0,05%, Австрии - 0,07% и Швеции - 0,10%.

В Латвии по данным Eurostat насчитывается 2300 пожарных, что составляет 0,25% от рабочей силы. Это ставит страну на 7-е место среди указанного числа государств ЕС.

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