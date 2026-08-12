Учить лишь тех, кто нужен экономике: бюджетные места в вузах предлагают распределять по спросу работодателей

Вопрос о так называемом стратегическом заказе для высших учебных заведений уже рассматривался Советом по развитию человеческого капитала. Еще в сентябре 2025 года совет решил, что Министерство образования и науки подготовит предложение по государственному заказу на высшее образование и представит его совету. Однако, как указывает LTRK, спустя год конкретных действий со стороны разработчиков политики так и не последовало.