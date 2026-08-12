Учить лишь тех, кто нужен экономике: бюджетные места в вузах предлагают распределять по спросу работодателей
Латвийская торгово-промышленная палата предлагает изменить систему распределения бюджетных мест в вузах и привязать ее к реальному спросу работодателей.
Распределение финансируемых государством учебных мест в латвийских вузах недостаточно связано с реальными потребностями рынка труда. Поэтому систему необходимо изменить так, чтобы государственный заказ на подготовку специалистов формировался вместе с работодателями, считает Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK).
По мнению представителей бизнеса, нынешняя система создает сразу две проблемы. В одних отраслях не хватает квалифицированных специалистов, а в других количество выпускников превышает потребности экономики. В результате государство одновременно сталкивается с дефицитом работников и расходует бюджетные средства на подготовку специалистов, которым сложно найти работу по полученной квалификации.
Работодатели хотят участвовать в формировании госзаказа
Вопрос о так называемом стратегическом заказе для высших учебных заведений уже рассматривался Советом по развитию человеческого капитала. Еще в сентябре 2025 года совет решил, что Министерство образования и науки подготовит предложение по государственному заказу на высшее образование и представит его совету. Однако, как указывает LTRK, спустя год конкретных действий со стороны разработчиков политики так и не последовало.
Теперь Торгово-промышленная палата предлагает закрепить новый механизм. Окончательное решение о стратегическом заказе для вузов должно приниматься Советом по развитию человеческого капитала, причем при обязательном согласовании с организациями работодателей.
Кроме того, договоры между государством и вузами, по предложению LTRK, следует заключать только после того, как их проекты будут согласованы с представителями предпринимателей.
В LTRK считают, что это не создаст лишнюю бюрократическую процедуру. Напротив, такой подход позволит связать государственное финансирование с ответственностью тех, кто в дальнейшем должен будет нанимать подготовленных специалистов.
"Платим дважды"
Председатель Совета экономики знаний LTRK Зане Дриньке считает, что государственное финансирование высшего образования следует рассматривать прежде всего как инвестицию в экономику.
"Если заказ не планируется вместе с теми, кто будет нанимать этих специалистов, мы все продолжаем платить дважды - за подготовленных специалистов, которые не работают в отрасли, и за неподготовленных, нехватка которых тормозит экономический рост", - заявила Дриньке.
По мнению LTRK, государство должно заранее прогнозировать, специалисты каких профессий понадобятся экономике в ближайшие годы, и уже на основании этих данных определять количество бюджетных мест.
Какие изменения предлагает бизнес
LTRK представила собственные принципы распределения государственных учебных мест. В частности, система должна:
- учитывать прогнозы рынка труда;
- соответствовать стратегическим приоритетам государства;
- оценивать результаты подготовки выпускников и их трудоустройство по полученной специальности;
- обеспечивать преемственность научной работы и развитие докторантуры;
- стимулировать повышение качества образования;
- способствовать концентрации ресурсов;
- регулярно проверяться на эффективность;
- быть прозрачной и основанной на данных;
- одинаково учитывать интересы всех работодателей, включая частный сектор;
- учитывать возможности студентов, обучающихся по программам неполного времени.
Таким образом, бизнес предлагает перейти от распределения бюджетных мест преимущественно по сложившейся системе к модели, в которой главным ориентиром станет потребность экономики.
В LTRK намерены продолжить работу над тем, чтобы стратегический государственный заказ для вузов формировался на основе данных и в тесном сотрудничестве с работодателями.