Учить лишь тех, кто нужен экономике: бюджетные места в вузах предлагают распределять по спросу работодателей
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Учить лишь тех, кто нужен экономике: бюджетные места в вузах предлагают распределять по спросу работодателей

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвийская торгово-промышленная палата предлагает изменить систему распределения бюджетных мест в вузах и привязать ее к реальному спросу работодателей.

Распределение финансируемых государством учебных мест в латвийских вузах недостаточно связано с реальными потребностями рынка труда. Поэтому систему необходимо изменить так, чтобы государственный заказ на подготовку специалистов формировался вместе с работодателями, считает Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK).

По мнению представителей бизнеса, нынешняя система создает сразу две проблемы. В одних отраслях не хватает квалифицированных специалистов, а в других количество выпускников превышает потребности экономики. В результате государство одновременно сталкивается с дефицитом работников и расходует бюджетные средства на подготовку специалистов, которым сложно найти работу по полученной квалификации.

Работодатели хотят участвовать в формировании госзаказа

Вопрос о так называемом стратегическом заказе для высших учебных заведений уже рассматривался Советом по развитию человеческого капитала. Еще в сентябре 2025 года совет решил, что Министерство образования и науки подготовит предложение по государственному заказу на высшее образование и представит его совету. Однако, как указывает LTRK, спустя год конкретных действий со стороны разработчиков политики так и не последовало.

Теперь Торгово-промышленная палата предлагает закрепить новый механизм. Окончательное решение о стратегическом заказе для вузов должно приниматься Советом по развитию человеческого капитала, причем при обязательном согласовании с организациями работодателей.

Кроме того, договоры между государством и вузами, по предложению LTRK, следует заключать только после того, как их проекты будут согласованы с представителями предпринимателей.

В LTRK считают, что это не создаст лишнюю бюрократическую процедуру. Напротив, такой подход позволит связать государственное финансирование с ответственностью тех, кто в дальнейшем должен будет нанимать подготовленных специалистов.

"Платим дважды"

Председатель Совета экономики знаний LTRK Зане Дриньке считает, что государственное финансирование высшего образования следует рассматривать прежде всего как инвестицию в экономику.

"Если заказ не планируется вместе с теми, кто будет нанимать этих специалистов, мы все продолжаем платить дважды - за подготовленных специалистов, которые не работают в отрасли, и за неподготовленных, нехватка которых тормозит экономический рост", - заявила Дриньке.

По мнению LTRK, государство должно заранее прогнозировать, специалисты каких профессий понадобятся экономике в ближайшие годы, и уже на основании этих данных определять количество бюджетных мест.

Какие изменения предлагает бизнес

LTRK представила собственные принципы распределения государственных учебных мест. В частности, система должна:

  • учитывать прогнозы рынка труда;
  • соответствовать стратегическим приоритетам государства;
  • оценивать результаты подготовки выпускников и их трудоустройство по полученной специальности;
  • обеспечивать преемственность научной работы и развитие докторантуры;
  • стимулировать повышение качества образования;
  • способствовать концентрации ресурсов;
  • регулярно проверяться на эффективность;
  • быть прозрачной и основанной на данных;
  • одинаково учитывать интересы всех работодателей, включая частный сектор;
  • учитывать возможности студентов, обучающихся по программам неполного времени.

Таким образом, бизнес предлагает перейти от распределения бюджетных мест преимущественно по сложившейся системе к модели, в которой главным ориентиром станет потребность экономики.

В LTRK намерены продолжить работу над тем, чтобы стратегический государственный заказ для вузов формировался на основе данных и в тесном сотрудничестве с работодателями.

Темы

Латвийская торгово-промышленная палатаМинистерство образования и наукиОбразование в Латвии

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