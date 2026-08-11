В Латвии расширят круг школьников, которым предстоит пройти курс военной подготовки
С 1 сентября 2026 года курс государственной обороны должны будут проходить также школьники, обучающиеся по программам очно-заочного и дистанционного образования: 56 учебных часов предусмотрено в дистанционной форме и 38 учебных часов - очно.
13 марта 2026 года вступили в силу поправки к Закону об обучении государственной обороне и Яунсардзе, предусматривающие, что с 1 сентября 2026 года освоение курса государственной обороны является обязательным не только при очной форме обучения.
В Латвии значительное число школьников получает общее среднее образование дистанционно или по очно-заочной форме, и до сих пор в этих образовательных программах не были обеспечены равные возможности для освоения курса государственной обороны.
"В нынешних геополитических условиях этот курс особенно актуален, поскольку способствует развитию у молодежи гражданской ответственности, устойчивости и готовности действовать в кризисных ситуациях", - указывает Министерство образования.
Для полноценного преподавания курса государственной обороны и в этих образовательных программах установлено, что 56 учебных часов необходимо пройти дистанционно, а 38 учебных часов - очно. В то же время к школьникам, имеющим ограничения для участия в очных занятиях, будут применяться исключения, предусмотренные Законом об обучении государственной обороне и Яунсардзе.
«Для учащихся, которые в силу своих религиозных убеждений или других объективных обстоятельств не могут освоить какую-либо часть содержания курса государственной обороны, руководитель образовательного учреждения совместно с инструктором Яунсардзе разрабатывает индивидуальный план освоения курса», - отмечает министерство.
В подобных случаях школьник или его родители должны будут подать в образовательное учреждение заявление, сообщив об объективных обстоятельствах, которые препятствуют освоению той или иной части курса государственной обороны. В таком случае Центр Яунсардзе обеспечит индивидуальное освоение учебного курса.