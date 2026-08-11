В Латвии расширят круг школьников, которым предстоит пройти курс военной подготовки

Для полноценного преподавания курса государственной обороны и в этих образовательных программах установлено, что 56 учебных часов необходимо пройти дистанционно, а 38 учебных часов - очно. В то же время к школьникам, имеющим ограничения для участия в очных занятиях, будут применяться исключения, предусмотренные Законом об обучении государственной обороне и Яунсардзе.