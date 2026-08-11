Латвийская турфирма Digitours оказалась неплатежеспособной: как вернуть деньги за несостоявшийся отдых

Ранее туроператор в августе 2026 года подал заявление о неплатежеспособности. В PTAC также поступило несколько обращений от клиентов, сообщивших, что Digitours отменяет ранее забронированные поездки и не возвращает полученные деньги. В связи с выявленными обстоятельствами PTAC принял решение приостановить действие лицензии туроператора. Это означает, что Digitours больше не имеет права предоставлять комплексные туристические услуги.