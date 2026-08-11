Латвийская турфирма Digitours оказалась неплатежеспособной: как вернуть деньги за несостоявшийся отдых
Туроператор Digitours оказался не в состоянии выполнять обязательства перед клиентами и подал заявление о неплатежеспособности. PTAC призывает пострадавших туристов до 12 сентября подать документы на возврат денег.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщает, что у Digitours возникли проблемы с ликвидностью. Компания не способна полностью или частично выполнять свои обязательства и предоставлять клиентам комплексные туристические услуги.
Ранее туроператор в августе 2026 года подал заявление о неплатежеспособности. В PTAC также поступило несколько обращений от клиентов, сообщивших, что Digitours отменяет ранее забронированные поездки и не возвращает полученные деньги. В связи с выявленными обстоятельствами PTAC принял решение приостановить действие лицензии туроператора. Это означает, что Digitours больше не имеет права предоставлять комплексные туристические услуги.
Кто может потребовать деньги обратно
Право на возврат оплаченной суммы или ее части имеют туристы, которые заключили договор на комплексную туристическую услугу, но не получили предусмотренные договором услуги из-за проблем с ликвидностью Digitours.
При этом механизм финансовой защиты не распространяется на требования о возмещении убытков и морального вреда, претензии из-за недостатков качества туристической услуги, расходы на страховку, дополнительные расходы самого туриста или членов его семьи и другие подобные требования.
Как подать заявление и какие документы нужны
В заявлении на возврат денег необходимо указать:
- имя и фамилию заявителя;
- имя и фамилию туриста;
- номер банковского счета человека, который оплатил поездку;
- название и регистрационный номер туроператора;
- сумму, перечисленную Digitours.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обязательства туроператора. В частности, потребуется копия договора на комплексную туристическую услугу и документы, подтверждающие произведенную оплату.
Заполненное заявление вместе с документами можно отправить в PTAC по почте, подать в электронном виде через портал Latvija.lv или отправить документ, подписанный надежной электронной подписью, на электронную почту PTAC.
Центр отмечает, что окончательная сумма, которую смогут получить туристы, будет рассчитываться пропорционально объему несостоявшейся или прерванной туристической услуги, количеству людей, подавших заявления до 12 сентября 2026 года, суммам их платежей и размеру доступного финансового обеспечения.
Поэтому туристам, которые заплатили Digitours за поездку, но не получили услугу и не вернули деньги, PTAC рекомендует не откладывать подачу заявления.