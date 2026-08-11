Разрушены сотни объектов: Латвия направит 15 000 евро на восстановление культурного наследия Украины
Фото: Kantorowicz Torres/SIPA
Киев подвергся комбинированной атаке российских беспилотников и ракет ранним утром 15 июня 2026 года. В результате ударов возник пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, история которого восходит к XI веку.
В Латвии

Разрушены сотни объектов: Латвия направит 15 000 евро на восстановление культурного наследия Украины

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

На заседании 11 августа Кабинет министров принял решение разрешить Министерству культуры Латвии в 2026 году сделать добровольный взнос в размере 15 000 евро в Фонд культурного наследия Украины. Цель взноса - содействовать сохранению культурного наследия и идентичности Украины во время полномасштабного российского вторжения.

Фонд культурного наследия Украины (Ukraine Cultural Heritage Fund) был создан в соответствии с Ужгородской декларацией об укреплении устойчивости культурного сектора Украины, принятой в феврале 2025 года. Декларацию поддержала 31 страна, в том числе Латвия.

Фонд мобилизует международные и национальные ресурсы для защиты и восстановления пострадавшего во время войны культурного наследия Украины, а также содействует дальнейшему развитию украинской культуры.

Средства фонда формируются из добровольных взносов государств и частных лиц, а также пожертвований. К настоящему времени средства уже внесли Дания, Польша, Эстония, Нидерланды, Испания и Люксембург.

Взносы также намерены сделать правительства Сербии и Греции. Такое решение было принято после недавней российской атаки на Киево-Печерскую лавру.

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. За время войны культурной инфраструктуре страны был нанесен значительный ущерб как в результате прямых, так и косвенных атак.

По данным UNESCO, с начала полномасштабного вторжения и до 29 июля 2026 года подтверждены повреждения 545 объектов культуры на территории Украины.

Латвия продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и суверенитет, а также в сохранении национальной идентичности.

Темы

ЭстонияЛюксембургДанияПольшаИспанияРоссияНидерландыЛатвияКабинет министров

Другие сейчас читают