Разрушены сотни объектов: Латвия направит 15 000 евро на восстановление культурного наследия Украины
На заседании 11 августа Кабинет министров принял решение разрешить Министерству культуры Латвии в 2026 году сделать добровольный взнос в размере 15 000 евро в Фонд культурного наследия Украины. Цель взноса - содействовать сохранению культурного наследия и идентичности Украины во время полномасштабного российского вторжения.
Фонд культурного наследия Украины (Ukraine Cultural Heritage Fund) был создан в соответствии с Ужгородской декларацией об укреплении устойчивости культурного сектора Украины, принятой в феврале 2025 года. Декларацию поддержала 31 страна, в том числе Латвия.
Фонд мобилизует международные и национальные ресурсы для защиты и восстановления пострадавшего во время войны культурного наследия Украины, а также содействует дальнейшему развитию украинской культуры.
Средства фонда формируются из добровольных взносов государств и частных лиц, а также пожертвований. К настоящему времени средства уже внесли Дания, Польша, Эстония, Нидерланды, Испания и Люксембург.
Взносы также намерены сделать правительства Сербии и Греции. Такое решение было принято после недавней российской атаки на Киево-Печерскую лавру.
Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. За время войны культурной инфраструктуре страны был нанесен значительный ущерб как в результате прямых, так и косвенных атак.
По данным UNESCO, с начала полномасштабного вторжения и до 29 июля 2026 года подтверждены повреждения 545 объектов культуры на территории Украины.
Латвия продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и суверенитет, а также в сохранении национальной идентичности.