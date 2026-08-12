Экономист рассказал, почему хорошие времена для жителей Латвии заканчиваются

В июле годовая инфляция снизилась до второго самого низкого уровня в этом году и составила 2,6% по сравнению с 3,4% в июне. За месяц цены снизились на 0,7%, что значительно превышает типичное для этого времени года сезонное снижение. Примерно две трети этого показателя объясняются снижением цен на продукты питания, на которое повлияли как снижение НДС на отдельные товары, так и сезонные факторы.