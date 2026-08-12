Экономист рассказал, почему хорошие времена для жителей Латвии заканчиваются
После снижения годовой инфляции в Латвии до 2,6% в июле, уже в ближайшие месяцы рост цен вновь ускорится. По прогнозу главного экономиста Luminor Петериса Страутиньша, основные риски - это возможный рост цен на топливо, природный газ и продовольствие.
В июле годовая инфляция снизилась до второго самого низкого уровня в этом году и составила 2,6% по сравнению с 3,4% в июне. За месяц цены снизились на 0,7%, что значительно превышает типичное для этого времени года сезонное снижение. Примерно две трети этого показателя объясняются снижением цен на продукты питания, на которое повлияли как снижение НДС на отдельные товары, так и сезонные факторы.
Продовольственной дефляции способствовали и биржевые цены на продовольственное сырье, которые на фоне происходящего в мире остаются на удивление спокойными.
"К сожалению, в дальнейшем ожидается рост инфляции", - отмечает экономист.
Если говорить о ближайшем будущем, то есть об августе, скорее всего, вырастут цены на топливо. Цены на природный газ также снова повышаются - как из-за сохраняющегося частичного закрытия Ормузского пролива, так и из-за жары и использования кондиционеров, увеличивающих спрос в Европе. Это касается главным образом рижан, однако они составляют значительную часть рынка. Существовали предпосылки для снижения цен на твердое топливо, но, к сожалению, из-за очередной паники среди покупателей гранул цены за год выросли на 11%.
По мнению Страутиньша, необходимо учитывать серьезный риск значительного роста цен на топливо. Причины связаны как с тем, что перспективы урегулирования войны между Ираном и США приближаются к политическому тупику, так и с повреждениями нефтеперерабатывающих мощностей, в том числе в результате украинских атак на российские предприятия. Сохраняющиеся высокие цены на минеральные удобрения рано или поздно отразятся на стоимости продовольственного сырья - во время весеннего сезона еще можно было использовать ранее закупленные запасы.
"Уже в августе годовая инфляция вновь повысится и составит около 3%, а в последние пару месяцев года, скорее всего, превысит 4%", - заключает специалист.