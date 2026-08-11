airBaltic сократит флот почти на треть уже к концу года - что будет с рейсами и билетами?
11 августа латвийская национальная авиакомпания airBaltic представила основные положения нового бизнес-плана, одобренного советом компании. Его цель - укрепить долгосрочную конкурентоспособность авиакомпании, создать устойчивую структуру капитала, поддержать дальнейшее развитие и сохранить надежное авиасообщение Латвии и всего Балтийского региона.
Рига останется главным центром airBaltic
Согласно новому плану, Рига сохранит статус основной базы и центрального узла airBaltic. Однако стратегия маршрутной сети изменится. Вместо масштабного расширения компания намерена сосредоточиться на существующих рынках и увеличивать количество маршрутов и частоту рейсов там, где наблюдаются наиболее высокий спрос и рентабельность. При этом airBaltic продолжит выполнять отдельные прямые рейсы из других своих баз, а сезонные и тактические маршруты должны помочь эффективнее использовать самолеты в течение всего года.
Флот сократят с 54 до примерно 36 самолетов
Одно из наиболее заметных изменений касается флота. Сейчас airBaltic располагает 54 самолетами Airbus A220-300, однако к концу 2026 года компания рассчитывает эксплуатировать около 36 машин. В дальнейшем флот должен снова постепенно увеличиваться и к 2031 году достичь примерно 40 самолетов.
Несмотря на сокращение количества воздушных судов, общую емкость регулярных рейсов планируется сохранить относительно стабильной благодаря более эффективному использованию самолетов. Также компания рассчитывает на более тесное сотрудничество с ACMI-партнерами.
airBaltic планирует привлечь 225 миллионов евро
Существенная часть нового бизнес-плана посвящена финансовому положению авиакомпании. Для обеспечения краткосрочной ликвидности airBaltic планирует привлечь 225 миллионов евро временного финансирования с использованием существующего обеспечения по приоритетным обеспеченным облигациям с погашением в 2029 году.
Это должно стать переходным решением до получения долгосрочного финансирования. Однако привлечение средств зависит от решений держателей облигаций и получения необходимых разрешений.
В долгосрочной перспективе предлагается рекапитализация, предусматривающая до 225 миллионов евро нового заемного финансирования и еще 100 миллионов евро нового собственного капитала.
Кроме того, часть существующих облигаций 2029 года планируется конвертировать в доли капитала компании, а оставшуюся часть заменить новым, меньшим долгом в размере до 125 миллионов евро. Некоторые элементы этой схемы пока требуют утверждения.
Голосование держателей облигаций состоится 17 августа
В связи с предлагаемой рекапитализацией держателей обеспеченных приоритетных облигаций airBaltic с погашением в 2029 году приглашают принять участие в голосовании. Повторное голосование по необходимым решениям состоится 17 августа. Ожидается, что после него последуют дополнительные раунды голосования.
Почему airBaltic пришлось менять прежний план
Предыдущая стратегия разрабатывалась в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций - IPO. Она предполагала устойчивый рост пассажиропотока и доходов от продажи билетов, а также расширение флота до 100 самолетов.
Однако с тех пор условия существенно изменились. Рост спроса и доходов замедлился, события в Украине и на Ближнем Востоке увеличили неопределенность и операционные расходы, а длительные проблемы с доступностью двигателей Pratt & Whitney ограничили возможности airBaltic полноценно использовать весь флот.
Поэтому приоритеты теперь меняются - сначала финансовая стабильность, затем рост. Компания намерена адаптировать маршрутную сеть, размер флота, расходы и структуру капитала к нынешней ситуации на рынке.
Компания рассчитывает экономить около 45 миллионов евро ежегодно
За счет изменений во флоте, маршрутной сети и операционной деятельности airBaltic рассчитывает получить около 45 миллионов евро регулярного финансового эффекта ежегодно. Основную часть планируется обеспечить сокращением операционных расходов, а также дополнительными возможностями для получения доходов.
К 2031 году выручку хотят довести до миллиарда евро
Согласно прогнозам нового бизнес-плана, выручка airBaltic должна составить около 800 миллионов евро в 2027 году, 900 миллионов в 2029 году и достичь одного миллиарда евро к 2031 году.
EBITDAR, по прогнозам компании, увеличится примерно до 192 миллионов евро в 2027 году, 243 миллионов в 2029-м и 300 миллионов евро в 2031 году.
При этом сама airBaltic предупреждает, что эти показатели являются прогнозами, а не гарантией будущих результатов. На фактические показатели могут повлиять цены на топливо, валютные курсы, инфляция, спрос, проблемы в цепочках поставок и успешность реализации самого бизнес-плана.
Что будет с уже купленными билетами
Для пассажиров на данный момент ничего не меняется. airBaltic заявляет, что продолжает работать в обычном режиме, а запланированные рейсы выполняются согласно расписанию. Компания подчеркивает, что новый бизнес-план направлен на укрепление устойчивости авиакомпании и непрерывности предоставления услуг.