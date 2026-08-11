airBaltic сократит флот почти на треть уже к концу года - что будет с рейсами и билетами?

Согласно новому плану, Рига сохранит статус основной базы и центрального узла airBaltic. Однако стратегия маршрутной сети изменится. Вместо масштабного расширения компания намерена сосредоточиться на существующих рынках и увеличивать количество маршрутов и частоту рейсов там, где наблюдаются наиболее высокий спрос и рентабельность. При этом airBaltic продолжит выполнять отдельные прямые рейсы из других своих баз, а сезонные и тактические маршруты должны помочь эффективнее использовать самолеты в течение всего года.