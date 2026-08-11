Помешает ли погода в среду наблюдать солнечное затмение - синоптики дали ответ

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду, на Видземском побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+13 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +17..+21 градуса.