Во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность.
В Латвии
Сегодня 18:04
Помешает ли погода в среду наблюдать солнечное затмение - синоптики дали ответ
В среду лишь местами в Латвии - в основном в центральной и восточной части страны - пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду, на Видземском побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+13 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +17..+21 градуса.
В Риге ночью и в первой половине дня временами ожидается дождь, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и до +19 градусов днем.
В среду вечером, во время солнечного затмения, в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность.