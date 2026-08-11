Ригу сегодня может накрыть гроза с резкими порывами ветра и возможным градом

При такой погоде стоит учитывать, что сильные порывы ветра могут ломать ветви деревьев и перемещать плохо закрепленные предметы. На улице лучше не оставлять незакрепленными вещи на балконах и террасах, а во время самой грозы по возможности избегать нахождения под деревьями и рядом с конструкциями, которые могут быть повреждены ветром.