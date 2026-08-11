Ригу сегодня может накрыть гроза с резкими порывами ветра и возможным градом
Во вторник, 11 августа, погода в Латвии ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах и сильных порывах ветра, а в Риге во второй половине дня возможен также град.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что 11 августа с 12:00 до 15:00 в Латвии ожидаются грозы, которые будут сопровождаться резкими порывами ветра скоростью 15-19 метров в секунду.
Позже зона наиболее неблагоприятных погодных условий затронет Ригу. По прогнозу синоптиков, с 15:00 до 18:00 в столице ожидается гроза.
Во время грозы порывы ветра также могут достигать 15-19 метров в секунду. Кроме того, в Риге не исключен град.
При такой погоде стоит учитывать, что сильные порывы ветра могут ломать ветви деревьев и перемещать плохо закрепленные предметы. На улице лучше не оставлять незакрепленными вещи на балконах и террасах, а во время самой грозы по возможности избегать нахождения под деревьями и рядом с конструкциями, которые могут быть повреждены ветром.