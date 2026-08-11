Кто представляет наше гражданское общество? Раскрыты масштабы НПО в Латвии и их доходы

Он отмечает, что исторически НПО можно разделить на несколько основных групп: политические организации, религиозные организации, общества и фонды. "Когда в публичном пространстве заходит речь о НПО, первые две группы почему-то игнорируются. Хотя именно они исторически представляют крупнейшие отделенные от государства группы общества", - отмечает Брувелис. Даже если смотреть узко - только на общества и фонды, то их классификация по целям деятельности очень разнообразна. Это не только федерации различных видов спорта, благотворительные организации и экологические общества, но и профсоюзы, кооперативы собственников квартир, ассоциации предпринимателей и т. д.