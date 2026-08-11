Если дрон попадет в дом - компенсация будет. Но в новых страховых полисах есть один существенный нюанс

Swedbank на прошлой неделе сообщил, что его полисы страхования жилья дополнены защитой от рисков, связанных с военными и политическими конфликтами. Такая страховка покрывает ущерб, вызванный военными операциями, в том числе атаками дронов, терактами, войной, массовыми беспорядками или восстанием. Под страховой случай может подпасть и ситуация, когда прилетевший из России в Латвию дрон попадет в недвижимость.