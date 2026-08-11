Если дрон попадет в дом - компенсация будет. Но в новых страховых полисах есть один существенный нюанс
Война, теракт, атака военного дрона или вооруженное восстание - несколько страховых компаний в Латвии начали предлагать страхование жилья от подобных рисков. На фоне нынешней геополитической ситуации услуга выглядит актуальной, однако многих клиентов смутили исключения, прописанные в полисах.
Если раньше ущерб от попадания дрона в недвижимость стандартные полисы страхования жилья, как правило, не покрывали, то этим летом несколько страховщиков начали включать подобные риски в свои предложения.
Swedbank на прошлой неделе сообщил, что его полисы страхования жилья дополнены защитой от рисков, связанных с военными и политическими конфликтами. Такая страховка покрывает ущерб, вызванный военными операциями, в том числе атаками дронов, терактами, войной, массовыми беспорядками или восстанием. Под страховой случай может подпасть и ситуация, когда прилетевший из России в Латвию дрон попадет в недвижимость.
Однако есть важное исключение. Страховка не будет действовать, если ущерб возникнет в результате войны между двумя или более из пяти военных держав - США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем. В социальных сетях это условие вызвало недоумение.
"Если начинаются прямые военные действия, то в Латвии, конечно, объявляется чрезвычайная ситуация, и в этот момент решения уже принимает правительство. Можно говорить об использовании наличных денег, их снятии, доступности, переводах - все это уже контролируется централизованно", - пояснил представитель Swedbank Янис Кропс.
Страховая компания BALTA также начала предлагать в рамках страхования жилья покрытие рисков, связанных с политическими конфликтами. При этом действует аналогичное исключение, касающееся участия в войне тех же пяти крупнейших военных держав.
"Страховщик должен быть способен выполнять свои обязательства и обеспечивать финансовую поддержку в случае наступления конкретного риска. Именно поэтому предусмотрено такое исключение - чтобы мы могли ответственно предлагать это покрытие и одновременно сохранять способность выплачивать компенсации", - заявил руководитель управления продуктов для частных лиц BALTA Армандс Лагонс.
Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс также объясняет, что в случае вовлечения в военные действия нескольких крупнейших мировых держав страховой рынок просто не смог бы покрыть ущерб такого масштаба.
В Латвийской ассоциации страховщиков подчеркивают, что подобное исключение не является исключительно латвийской практикой или прихотью местных учреждений.