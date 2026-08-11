Молоко, яйца и курица значительно подешевели, но цена на один повседневный продукт резко выросла
Согласно данным Центрального статистического управления, цены в Латвии в июле в общем немного снизились, причем особенно заметно это почувствовали покупатели продуктов. Однако кое-что стало значительно дороже.
По данным Центрального статистического управления, в июле потребительские цены снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главным фактором июльского снижения стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%.
Что стало дешевле
Заметнее всего снизились цены на продукты, на которые с 1 июля была введена пониженная ставка НДС в размере 12%. Куриное мясо подешевело на 8%, яйца - на 7,6%, обезжиренное молоко - сразу на 12,8%, а хлеб - на 5,8%.
Еще сильнее за месяц снизились цены на свежие овощи - на 13,3%. Свинина стала дешевле на 4,2%, мясные изделия - на 1,8%, шоколад - на 3%, цитрусовые - на 7%.
Но дешевле стало далеко не все.
Картофель подорожал почти на 20%
Одним из самых заметных исключений стал картофель - за месяц он прибавил в цене сразу 19,1%.
Подорожали также мучные кондитерские изделия - на 3,3%. После завершения акций цены на прохладительные напитки выросли на 5,4%.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц вырос на 0,4%. Цены на алкогольные напитки повысились на 0,7%, в основном за счет подорожания вина и пива. Средний уровень цен на сигареты снизился на 0,1%.
Что происходит с другими расходами
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,7%. Одежда подешевела в среднем на 3,7%, обувь - на 4,6%.
Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц снизился на 0,1%. Наиболее существенное влияние в этой группе оказали цены электроэнергии (-1%). Дешевле стала и теплоэнергия (-0,4%). В то же время подорожали твердое топливо (+3,4%), водоснабжение (+0,4%) и услуги канализации (+0,2%).
В группе транспорта цены за месяц снизились на 0,3%, на что в основном повлияло падение цен на топливо (-3,5%), в том числе дизельное топливо подешевело на 3,7%, бензин - на 2,5%, автогаз - на 6,2%. В то же время наблюдался рост цен на пассажирские авиа- и автомобильные перевозки.
Таким образом, июль принес потребителям некоторое облегчение - продукты, одежда, топливо и ряд других товаров подешевели. Но если смотреть на годовую динамику, становится очевидно, что основные расходы латвийских семей по-прежнему растут - особенно коммунальные платежи, транспорт и услуги.