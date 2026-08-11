Молоко, яйца и курица значительно подешевели, но цена на один повседневный продукт резко выросла

В группе транспорта цены за месяц снизились на 0,3%, на что в основном повлияло падение цен на топливо (-3,5%), в том числе дизельное топливо подешевело на 3,7%, бензин - на 2,5%, автогаз - на 6,2%. В то же время наблюдался рост цен на пассажирские авиа- и автомобильные перевозки.