Трамп связал вакцинацию с проблемой аутизма и сократил число обязательных прививок в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр рекомендаций по вакцинации детей. Документ призывает сократить количество рекомендуемых прививок и изменить подход к вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи. Местные педиатры уже предупреждают: решение может привести к росту инфекционных заболеваний.
Сейчас Американская академия педиатрии рекомендует детям 18 вакцин. Администрация Трампа предлагает сократить это число до 11. В перечне, который президент назвал "золотым стандартом", остаются прививки против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа B, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека и ветряной оспы. Трамп также выступил за изменение схемы вакцинации против кори, паротита и краснухи. Вместо комбинированной вакцины MMR, которую сейчас используют для одновременной защиты от трех инфекций, предлагается применять три отдельные вакцины. Президент США уже не первый год ставит под сомнение безопасность MMR. В понедельник он вновь связал вакцинацию с проблемой аутизма, заявив, что в прошлом дети получали значительно меньше прививок, а уровень аутизма якобы был ниже.
При этом многочисленные научные исследования в США и других странах не обнаружили причинно-следственной связи между вакциной MMR и аутизмом.
Трамп также заявил, что его администрация намерена не просто сократить количество прививок, но и распределить их по нескольким визитам к врачу. По его словам, это позволит уменьшить число уколов, которые ребенок получает за один раз.
Педиатры: решение может сделать вакцинацию сложнее
Американские педиатры резко раскритиковали инициативу президента. Они указывают, что разделение комбинированной вакцины на три отдельные прививки не уменьшит общее количество необходимых уколов, а, наоборот, может увеличить число визитов к врачу. Если вакцинацию проводить с большими интервалами, ребенок дольше остается без защиты от потенциально опасных инфекций. Кроме того, чем больше визитов требуется для завершения курса, тем выше вероятность, что родители пропустят одну из прививок и полный курс так и не будет завершен.
Президент Американской академии педиатрии Эндрю Расин заявил, что заявление Трампа создает "небезопасность, страх и замешательство" там, где этого быть не должно.
По его словам, научные данные о безопасности и эффективности вакцин не изменились. Не изменились и сами вирусы и другие возбудители инфекционных заболеваний. "Американские дети за последние 48 часов не изменились", - подчеркнул Расин.
Академия настаивает, что медицинских оснований для того, чтобы откладывать или пропускать рекомендованные прививки, нет. Особенно актуальным это становится на фоне продолжающегося распространения кори и возвращения детей в школы.
Даже республиканцы выступили против
Указ вызвал критику не только со стороны медицинского сообщества. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, врач по профессии, назвал решение Трампа неправильным. Он заявил, что президент не обладает необходимой медицинской квалификацией для самостоятельного изменения рекомендаций по вакцинации.
Эксперты опасаются, что публичные заявления о возможной связи вакцин с аутизмом способны усилить недоверие родителей к вакцинации. В результате может снизиться уровень охвата прививками, что создает условия для распространения кори и других инфекционных заболеваний.
При этом сам указ не означает автоматической отмены существующих требований к вакцинации школьников. В США полномочия устанавливать такие требования в значительной степени находятся у властей отдельных штатов, а не у федерального правительства.