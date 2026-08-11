Трамп связал вакцинацию с проблемой аутизма и сократил число обязательных прививок в США

Сейчас Американская академия педиатрии рекомендует детям 18 вакцин. Администрация Трампа предлагает сократить это число до 11. В перечне, который президент назвал "золотым стандартом", остаются прививки против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа B, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека и ветряной оспы. Трамп также выступил за изменение схемы вакцинации против кори, паротита и краснухи. Вместо комбинированной вакцины MMR, которую сейчас используют для одновременной защиты от трех инфекций, предлагается применять три отдельные вакцины. Президент США уже не первый год ставит под сомнение безопасность MMR. В понедельник он вновь связал вакцинацию с проблемой аутизма, заявив, что в прошлом дети получали значительно меньше прививок, а уровень аутизма якобы был ниже.