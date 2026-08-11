Эксперты объяснили, почему жители Латвии так сильно страдают от колебаний мировых цен на энергоресурсы

Как свидетельствует макроэкономический обзор Swedbank за июль 2026 года, латвийские домохозяйства направляют на энергоресурсы более 12,5% всех потребительских расходов, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет менее 10%. Особенно выделяются расходы на дизельное топливо - латвийские домохозяйства тратят на него в несколько раз большую долю своего бюджета, чем в среднем по ЕС, что делает жителей страны гораздо более уязвимыми к колебаниям цен на нефть на мировых рынках. Расходы на отопление в Латвии также занимают большую долю бюджета домохозяйств, чем в среднем по Европе.