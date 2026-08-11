Эксперты объяснили, почему жители Латвии так сильно страдают от колебаний мировых цен на энергоресурсы
Жители Латвии сильно зависят от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Домохозяйства тратят на них более 12,5% своих расходов - значительно больше, чем в среднем по ЕС. Как считают эксперты Ignitis Latvija, одним из ключевых решений может стать дальнейшая электрификация транспорта и отопления.
Как свидетельствует макроэкономический обзор Swedbank за июль 2026 года, латвийские домохозяйства направляют на энергоресурсы более 12,5% всех потребительских расходов, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет менее 10%. Особенно выделяются расходы на дизельное топливо - латвийские домохозяйства тратят на него в несколько раз большую долю своего бюджета, чем в среднем по ЕС, что делает жителей страны гораздо более уязвимыми к колебаниям цен на нефть на мировых рынках. Расходы на отопление в Латвии также занимают большую долю бюджета домохозяйств, чем в среднем по Европе.
"Поэтому следующим шагом в развитии энергетики Латвии должно стать не только увеличение производства электроэнергии внутри страны, но и более стремительная электрификация экономики и домашних хозяйств", - отмечают специалисты.
Чем больше энергопотребление будет основываться на произведенной в Латвии электроэнергии, тем меньше жители страны будут зависеть от колебаний цен на импортируемые нефть и природный газ. Это касается как транспорта, где ископаемое топливо можно постепенно заменять электротранспортом, так и отопления зданий, где тепловые насосы и другие технологии, использующие электричество, способны существенно снизить зависимость от импортных энергоресурсов.
Реальность такого направления подтверждает и структура производства электроэнергии в Латвии. Согласно данным рынка AST за июнь 2026 года, 96,81% произведенной в стране электроэнергии было получено из возобновляемых источников. Наибольшая доля пришлась на солнечную энергетику - 55,37% и гидроэлектростанции - 32%, в то время как доля природного газа составила всего 2,11%. В то же время на ветроэнергетику пришлось лишь 4,29%, что свидетельствует о значительном неиспользованном потенциале.
В июне местное производство обеспечило 88% потребления электроэнергии в Латвии, в мае - 94%, а в апреле, например, производство даже превысило внутренний спрос, достигнув 118%. В то же время, например, в октябре 2025 года местное производство покрывало лишь 53% потребления. "Это наглядно показывает необходимость диверсифицировать структуру производства электроэнергии в осенний и зимний периоды, особенно за счет развития ветроэнергетики", - подчеркивают эксперты.