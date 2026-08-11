Подарок столице на 825-летие: оригинал скульптуры Фемиды заменит копию на Рижской ратуше

Автором скульптуры Фемиды высотой почти два метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине XVIII века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой.