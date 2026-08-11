Подарок столице на 825-летие: оригинал скульптуры Фемиды заменит копию на Рижской ратуше
В преддверии 825-летнего юбилея Риги в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал XVIII века хранился в Доме Черноголовых.
Первоначально сообщалось, что скульптуру перенесут к зданию городской ратуши в среду, 12 августа, но теперь дата перемещения изменена. Возможно, это произойдет в четверг, 13 августа.
Автором скульптуры Фемиды высотой почти два метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине XVIII века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой.
После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета, позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета.
В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале Дома Черноголовых, где была доступна для осмотра.