Платить или не платить: airBaltic уже в пятницу нужно найти почти 14 млн евро для акционеров
Компания airBaltic отказывается говорить, найдет ли она в пятницу 13,8 млн евро для акционеров. А пока авиакомпания молчит, глава ее совета и Государственная казна публично дают противоположные ответы на один и тот же вопрос: платить или не платить.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic не комментирует, планирует ли она в соответствии с графиком в пятницу, 14 августа, произвести выплату процентов по облигациям в размере 13,775 млн евро. В то же время информация на портале правовых актов свидетельствует о том, что правительство во вторник на закрытой части заседания рассмотрит сообщение о текущей ситуации в airBaltic.
В авиакомпании не стали подробнее комментировать, произведет ли airBaltic 14 августа выплату процентов с учетом того, что следующее собрание держателей облигаций состоится в понедельник, 17 августа. На собрании планируется принять решение о капитализации двух ближайших процентных платежей. Выплаты процентов по облигациям производятся ежегодно 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября.
Также в airBaltic не прокомментировали, какими будут источники финансирования, если эту процентную выплату придется произвести.
Как сообщалось, 3 августа на собрании держателей облигаций airBaltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется повторное собрание, свидетельствует информация на сайте Госказны.
В соответствии с поручением Кабинета министров Госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета airBaltic Андрей Мартынов заявил, что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь в распоряжении Госказаны нет информации о том, какой процент держателей облигаций участвовал в собрании.
На вопрос о том, придется ли airBaltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: "Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем".
В свою очередь в Госказне сообщили, что airBaltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа.
Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение airBaltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении airBaltic" для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций.
airBaltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия.
В 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% годовых, в том числе государство приобрело облигации на сумму 50 млн евро.
airBaltic уже длительное время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.
Как сообщалось, убытки концерна airBaltic в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.