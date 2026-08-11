Платить или не платить: airBaltic уже в пятницу нужно найти почти 14 млн евро для акционеров

Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение airBaltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении airBaltic" для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций.