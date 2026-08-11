У кенгуру из Рижского зоопарка пока нет имени - придумать его предлагают всем жителям Латвии

Сейчас в Рижском зоопарке живут три взрослые самки рыжего кенгуру. Старшую из них зовут Варшава, а две другие - ее дочери. Кроме того, в семье подрастают два самца-подростка. Один из них уже получил имя Лаймонис. Впервые он выглянул из материнской сумки в январе этого года.