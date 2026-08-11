У кенгуру из Рижского зоопарка пока нет имени - придумать его предлагают всем жителям Латвии
У одного из самых молодых обитателей Рижского зоопарка есть необычная проблема - у него пока нет имени. Исправить ситуацию решила компания Latvijas Pasts, которая стала "крестной" рыжего кенгуру и предлагает жителям Латвии самим выбрать для него имя.
Речь идет о молодом самце рыжего кенгуру (Osphranter rufus), брат которого уже получил имя Лаймонис. Теперь очередь дошла и до него - причем дать ему имя предлагается всей стране.
Latvijas Pasts объявил специальную инициативу и приглашает всех желающих присылать свои варианты. В компании объясняют, что имя - это одна из первых важных вещей в жизни любого "крестника", поэтому было бы символично выбрать его вместе с жителями Латвии.
"Обычно крестные родители присутствуют в важных моментах жизни, и один из первых - когда крестнику дают имя. Мы считаем, что такое символическое решение должно приниматься с участием жителей Латвии. Поэтому каждый может предложить имя, которое станет неотъемлемой частью личности кенгуру", - рассказала представитель Latvijas Pasts Рута Поле.
Сейчас в Рижском зоопарке живут три взрослые самки рыжего кенгуру. Старшую из них зовут Варшава, а две другие - ее дочери. Кроме того, в семье подрастают два самца-подростка. Один из них уже получил имя Лаймонис. Впервые он выглянул из материнской сумки в январе этого года.
Его брат появился на свет для посетителей зоопарка чуть позже - впервые показался из сумки в марте. Именно ему теперь предстоит получить новое имя.
Как предложить имя
Свои варианты имени можно отправить до 23 августа через сайт Latvijas Pasts. Победивший вариант объявят 27 августа в коммуникационных каналах компании.
Так что у жителей Латвии есть еще время, чтобы решить, какое имя больше всего подойдет рыжему обитателю Рижского зоопарка. Возможно, именно предложенный вами вариант станет его именем на долгие годы.