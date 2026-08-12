Латвийские электронные рецепты теперь действуют и в Греции - что изменилось для туристов

Латвия также обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными пациентов с рядом стран ЕС. До сих пор в этот список входили Чехия, Эстония, Франция, Хорватия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Испания и Кипр. Теперь к ним присоединилась Греция. Это означает, что в определенных ситуациях врач в Греции сможет получить необходимую информацию о пациенте из Латвии, содержащуюся в E-veselība.