Латвийские электронные рецепты теперь действуют и в Греции - что изменилось для туристов
С 10 августа 2026 года жители Латвии во время поездок в Грецию могут приобретать лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам. Одновременно греческие медики при оказании помощи жителям Латвии при необходимости смогут получить доступ к основным данным пациента, хранящимся в государственной системе E-veselība, - определенным диагнозам и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние шесть месяцев.
Обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными действует в обоих направлениях. Поэтому жители Греции во время пребывания в Латвии получают аналогичные возможности.
Электронные рецепты теперь действуют и в Греции
С 4 марта 2024 года лекарства, выписанные в Латвии по электронному рецепту, при необходимости можно приобретать в других странах Европейского союза, с которыми Латвия обеспечивает трансграничный обмен данными. Это может пригодиться, например, во время командировки или туристической поездки.
До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польше, Финляндии, части Испании и на Кипре. Теперь к этому списку присоединилась Греция.
В свою очередь жители этих стран ЕС могут приобретать выписанные им лекарства в аптеках Латвии.
В первом полугодии 2026 года за границей были использованы 1309 электронных рецептов, выписанных в Латвии. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В Латвии иностранцы за первые шесть месяцев этого года использовали 794 электронных рецепта, выписанных в других странах. Это уже на 43% больше, чем годом ранее. Рост числа таких рецептов связывают в том числе с расширением сети трансграничного обмена.
Врачи в Греции смогут увидеть важные данные пациента из Латвии
Латвия также обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными пациентов с рядом стран ЕС. До сих пор в этот список входили Чехия, Эстония, Франция, Хорватия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Испания и Кипр. Теперь к ним присоединилась Греция. Это означает, что в определенных ситуациях врач в Греции сможет получить необходимую информацию о пациенте из Латвии, содержащуюся в E-veselība.
Такой обмен особенно важен в экстренных ситуациях, когда пациент не может самостоятельно сообщить врачам необходимые сведения - например, из-за проблем с коммуникацией или потери сознания. При наличии документа, удостоверяющего личность, медики смогут получить доступ к предусмотренным системой основным медицинским данным. Предполагается, что трансграничный обмен позволяет врачам быстрее принимать решения и учитывать медицинскую историю пациента даже в том случае, если помощь ему оказывается за пределами страны проживания.
Обмен медицинскими данными между странами ЕС введен на основании директивы Европейского парламента и Совета о применении прав пациентов при трансграничном медицинском обслуживании.