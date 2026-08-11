ВИДЕО: по Риге ездит необычный трамвай с болидом Формулы-1 - где его можно увидеть

Необычная перевозка привлекает внимание прохожих и позволяет увидеть технику F1 в совершенно непривычной городской среде. На этот раз трамвай временно оказывается впереди мощного гоночного автомобиля. Специальный трамвай курсирует по разным маршрутам так, чтобы не мешать регулярным пассажирским перевозкам. Необычный состав можно увидеть в направлении Иманты, Юглы, Межапарка, Ильгюциемса и Кенгарагса.