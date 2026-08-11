В Риге можно получить 50 евро на школьника - кому положено пособие и как его оформить
Начало учебного года неизбежно означает новые расходы для семей с детьми - одежда для школы, канцтовары, учебные принадлежности и другие необходимые вещи. В Рижском самоуправлении напоминают, что семьи с невысокими доходами могут получить специальное пособие на образование - 50 евро на каждого школьника.
Подать заявку можно до 31 октября, однако откладывать оформление на последний момент не стоит: для получения выплаты необходимо предоставить ряд документов, а решение принимает Рижская социальная служба.
По данным самоуправления, к 31 июля пособие уже назначили 201 человеку. Общая сумма выплат составила 10 050 евро. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года помощь получили 289 человек на общую сумму 14 450 евро.
Кто может рассчитывать на 50 евро
Пособие предназначено не только для школьников. Его могут получить семьи, в которых есть ребенок от пяти лет, проходящий обязательную подготовку к получению основного образования, а также учащиеся в возрасте до 21 года, которые получают общее или профессиональное образование.
При этом помощь предназначена для малоимущих и нуждающихся домохозяйств, которые зарегистрировали место жительства и фактически проживают в Риге.
С 1 января 2026 года установленный порог доходов для статуса малоимущего составляет 425 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 298 евро для каждого следующего члена семьи.
Для получения статуса нуждающегося в Риге доход не должен превышать 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро для остальных членов семьи.
Как получить пособие
Оформлением должен заняться один из родителей ребенка либо его законный представитель. До 31 октября необходимо обратиться в Рижскую социальную службу.
С собой потребуется взять документ, удостоверяющий личность, а также подать заявление и документы, подтверждающие доходы и материальное положение членов семьи.
Заявление можно подать и дистанционно - в электронном виде, заверив его надежной электронной подписью. Еще один вариант - отправить документы по почте. В этом случае заявление необходимо подписать собственноручно.
Если вы не знаете, куда именно обращаться, информацию о ближайшем Центре социальной помощи и социальных услуг можно получить по телефону 1201.
После получения всех необходимых документов Рижская социальная служба в течение месяца оценивает доходы и материальное положение семьи и принимает решение о назначении пособия либо об отказе. Деньги перечисляют на указанный заявителем банковский счет.
Есть еще одна возможность сэкономить на школьных расходах
Для семей, которым особенно трудно собрать ребенка в школу, предусмотрена и другая форма поддержки. Фонд интеграции общества призывает малоимущие семьи и семьи с детьми от 5 до 16 лет, оказавшиеся в кризисной ситуации, обращаться за бесплатными наборами школьных принадлежностей.
В них входят тетради и блокноты, бумага для рисования, обложки, папки, письменные принадлежности, акварельные и гуашевые краски и другие товары, необходимые школьнику.
Чтобы получить такой набор, понадобится справка социальной службы, подтверждающая статус малоимущего домохозяйства или факт нахождения семьи в кризисной ситуации.
Важно учитывать и еще одно ограничение: на каждого ребенка предоставляется один набор школьных принадлежностей в календарном году.