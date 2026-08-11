Латвия готовится к солнечному затмению: энергосистему 12 августа переведут на усиленный контроль

В настоящее время общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии достигла примерно 1800 МВт и продолжает расти. В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей электроэнергии, потребленной в стране. Однако уже в первом полугодии 2026 года на солнечные электростанции пришлось 23% потребленной в Латвии электроэнергии.