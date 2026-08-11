Латвия готовится к солнечному затмению: энергосистему 12 августа переведут на усиленный контроль
Хотя в Латвии все больше электроэнергии производится на солнечных электростанциях, солнечное затмение, которое ожидается в среду, 12 августа, незадолго до заката, не создаст угрозы для безопасной работы латвийской энергосистемы. Оператор системы передачи электроэнергии Латвии Augstsprieguma tīkls (AST) во время затмения будет усиленно контролировать баланс между производством и потреблением электроэнергии.
"Ожидаемое во время солнечного затмения снижение солнечной генерации в европейской энергосистеме сопоставимо с объемом потребления всей энергосистемы Финляндии. Однако, поскольку затмение произойдет незадолго до захода солнца, снижение солнечной генерации в Европе составит лишь около 3% от общего объема производства электроэнергии", - рассказал член правления AS Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс.
По его словам, несмотря на относительно небольшое влияние, операторы систем передачи заранее проводят подготовительные и координационные мероприятия. В отдельных случаях отменяются запланированные отключения инфраструктуры для проведения ремонтных работ, чтобы повысить гибкость энергосистемы.
В энергосистеме стран Балтии и непосредственно в Латвии вызванные солнечным затмением колебания солнечной генерации не выйдут за пределы диапазона, который и так регулярно наблюдается в повседневной работе системы.
"На этот раз солнечное затмение не окажет критического влияния на энергосистему, однако оно станет ценным уроком и напоминанием о том, насколько важной становится гибкость энергосистемы", - отметил Юнгханс.
В настоящее время общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии достигла примерно 1800 МВт и продолжает расти. В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей электроэнергии, потребленной в стране. Однако уже в первом полугодии 2026 года на солнечные электростанции пришлось 23% потребленной в Латвии электроэнергии.
Как следует из сообщения Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E, европейские операторы заранее оценили возможное снижение производства во время затмения и определили необходимые меры для поддержания баланса между генерацией и потреблением.
По прогнозам, сильнее всего снижение выработки солнечной энергии во время затмения почувствуют Испания и Германия. Согласно оценкам ENTSO-E, при ясной погоде производство электроэнергии солнечными электростанциями Европы на короткое время может сократиться примерно на 9,7 ГВт.
Солнечное затмение в Латвии начнется вечером в среду, 12 августа, вскоре после 20:00 и достигнет максимальной фазы примерно в 20:57.
Лучше всего наблюдать затмение можно будет в западной части Латвии. На востоке страны момент максимальной фазы совпадет с заходом солнца либо к этому времени Солнце уже скроется за горизонтом, свидетельствует информация Латвийского астрономического общества.