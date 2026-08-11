Чтобы страшно было? Премьер объяснил странное название операции против мигрантов
Почему операция против нелегальной миграции в Латвии получила название Vilkatis ("Оборотень")? Премьер Андрис Кулбергс попытался объяснить журналистам происхождение названия.
В Латвии началась операция Vilkatis, в рамках которой государственные службы будут координировать действия для ограничения нелегальной миграции. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.
Журналисты поинтересовались у премьера, почему для операции выбрали именно такое название. Кулбергс ответил, что специальное название необходимо каждой подобной операции, а Vilkatis - просто латышское слово и какого-либо особого смысла в нем нет.
По информации Государственной канцелярии, операция началась по инициативе Кулбергса после оценки ситуации, проведенной представителями оборонного и внутренних ведомств. Основная цель - обеспечить безопасность восточной границы Латвии.
Еще на прошлой неделе премьер предупреждал, что в августе власти намерены провести ряд серьезных профилактических мероприятий, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов через границу, которая одновременно является внешней границей Европейского союза.
Кулбергс подчеркнул, что правительство рассматривает все возможные варианты для решения проблемы нелегальной миграции и обеспечения безопасности страны.
У границы с Беларусью до конца года действует усиленный режим охраны. Его ввели из-за повышенного давления, связанного с потоком нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.
Ранее сообщалось, что в Латвии обнаружили подземный туннель, предположительно выкопанный нелегальными мигрантами для пересечения границы. Его нашли в районе Силене в ночь на понедельник во время совместной операции силовых структур.