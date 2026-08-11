В школах Даугавпилса не хватает педагогов? Власти уверяют, что им об этом ничего не известно
До первого звонка остаются считаные недели, а в школах Даугавпилса еще кипит работа. Учителей, по словам городских властей, хватает, но в некоторых учебных заведениях ремонт и благоустройство пока не завершены.
В школах Даугавпилса перед началом нового учебного года не ожидается дефицита педагогов, сообщила журналистам заместитель руководителя Управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсской думы Валерия Линкевича.
По ее словам, городские школы уже готовятся к началу учебного процесса. Управление не располагает информацией о нехватке учителей, поэтому, по мнению Линкевичи, учебные заведения смогут обеспечить полноценный образовательный процесс.
При этом не все школы успевают завершить подготовку к учебному году. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что в нескольких учебных заведениях продолжаются различные строительные работы. В некоторых школах и детских садах также еще предстоит благоустроить территории и провести ремонт помещений. "Сейчас подготовка школ находится в активной фазе", - отметил Элксниньш.