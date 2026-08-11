В школах Даугавпилса не хватает педагогов? Власти уверяют, что им об этом ничего не известно

При этом не все школы успевают завершить подготовку к учебному году. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что в нескольких учебных заведениях продолжаются различные строительные работы. В некоторых школах и детских садах также еще предстоит благоустроить территории и провести ремонт помещений. "Сейчас подготовка школ находится в активной фазе", - отметил Элксниньш.