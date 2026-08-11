Четверть пенсионеров в Латвии продолжают работать - показатель достиг исторического максимума
В Латвии участие жителей пенсионного возраста в рынке труда в последние годы заметно выросло. В прошлом году продолжали работать четверть жителей в возрасте от 65 до 74 лет, что стало исторически самым высоким показателем, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Для сравнения, самый низкий уровень был зафиксирован в 2011 году, когда в этой возрастной группе работали лишь 9,8% жителей. С тех пор занятость среди людей пенсионного возраста росла почти ежегодно.
В начале этого года в Латвии проживали 413 тысяч жителей в возрасте от 65 лет - около пятой части всего населения страны. При этом доля работающих среди людей пенсионного возраста достигла уже 26,2%, причем мужчины продолжали трудовую деятельность после выхода на пенсию чаще женщин.
Данные Eurostat также показывают сравнительно высокую интенсивность труда среди пенсионеров в Латвии. Получатели пенсии по возрасту работают в среднем 35 часов в неделю. Это значительно больше, чем в странах Северной и Центральной Европы, где средняя продолжительность рабочей недели пенсионеров составляет от 20 до 26 часов.
Хотя для части людей работа после выхода на пенсию является осознанным выбором и возможностью сохранять активный образ жизни, профессиональный ритм и социальные связи, рост числа работающих пенсионеров одновременно поднимает вопрос финансовой безопасности. Достаточно ли пенсии для сохранения привычного уровня жизни или продолжение работы становится необходимостью для покрытия повседневных расходов?
Примечательно, что после достижения пенсионного возраста чаще продолжают работать люди с более высоким уровнем образования, а также представители определенных профессий - руководители, квалифицированные работники сельского хозяйства и специалисты.
"Работа после выхода на пенсию для части людей может стать практическим способом увеличить ежемесячные доходы. Само по себе продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте не является проблемой, если это выбор человека. Однако важно, чтобы работа не становилась необходимостью из-за невозможности покрывать повседневные расходы или компенсировать недостаточный уровень доходов на пенсии", - поясняет руководитель компаний Luminor по управлению активами и пенсионным накоплениям Атис Круминьш.
Работа на пенсии должна быть выбором, а не необходимостью
Для части пенсионеров продолжение работы является способом покрывать ежедневные расходы. Однако рассчитывать исключительно на возможность трудиться и после выхода на пенсию рискованно - со временем могут измениться состояние здоровья, ситуация на рынке труда или семейные обстоятельства. Поэтому о финансовой стабильности в старости важно задумываться заранее, чтобы после выхода на пенсию работа оставалась выбором, а не необходимостью, и человек мог позволить себе заслуженный отдых без резкого снижения привычного качества жизни.
"Из-за демографических изменений государственной пенсионной системе в будущем будет все сложнее обеспечивать такой уровень доходов, который позволял бы сохранять прежнее качество жизни. По мере старения общества и сокращения доли работающих будет расти и личная ответственность каждого за создание дополнительных накоплений на старость", - отмечает Круминьш.
По его словам, если человек хочет после выхода на пенсию сохранять финансовую независимость, путешествовать, заниматься хобби и не беспокоиться постоянно о повседневных расходах, одной государственной пенсии, скорее всего, будет недостаточно.
В Luminor прогнозируют, что в будущем государственная пенсия в Латвии в среднем будет составлять около 30-40% доходов человека до выхода на пенсию, тогда как для сохранения комфортного уровня жизни требуется примерно 70-80%.
"Поэтому создание дополнительных накоплений становится не просто желательной финансовой привычкой, а все более важным условием финансово сбалансированной жизни в пожилом возрасте", - подчеркивает Круминьш.
Эксперты советуют начинать целенаправленно формировать пенсионные накопления как можно раньше. Чем раньше человек начинает откладывать деньги, тем больше времени остается для роста капитала. Своевременный и продуманный подход позволяет повысить финансовую независимость после выхода на пенсию, снизить зависимость от внешних обстоятельств и сохранить больше свободы в выборе того, как проводить жизнь после завершения активной трудовой деятельности.
В частности, специалисты рекомендуют рассматривать регулярные инвестиции и накопления в третьем пенсионном уровне, одновременно формируя финансовую подушку безопасности.