Четверть пенсионеров в Латвии продолжают работать - показатель достиг исторического максимума

Для части пенсионеров продолжение работы является способом покрывать ежедневные расходы. Однако рассчитывать исключительно на возможность трудиться и после выхода на пенсию рискованно - со временем могут измениться состояние здоровья, ситуация на рынке труда или семейные обстоятельства. Поэтому о финансовой стабильности в старости важно задумываться заранее, чтобы после выхода на пенсию работа оставалась выбором, а не необходимостью, и человек мог позволить себе заслуженный отдых без резкого снижения привычного качества жизни.